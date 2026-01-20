Norway PM Jonas Gahr Store Reply To Trump: नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टॉर ने जानकारी देते हुए बताया है कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक संदेश मिला है, जिसमें उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार ना मिलने पर निराशा जताई गई है. पत्र मिलने के बाद इस मामले पर नॉर्वे के पीएम ने भी प्रतिक्रिया दी है.

नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टॉर ने ट्रंप को स्पष्ट किया कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं का फैसला करने पर नॉर्वे सरकार का कोई अधिकार नहीं है. स्टॉर ने एक बयान में कहा, 'मैंने राष्ट्रपति ट्रंप सहित सभी को स्पष्ट रूप से समझाया है कि यह बात सभी को पता है कि यह पुरस्कार एक स्वतंत्र नोबेल समिति की ओर से दिया जाता है, ना कि नॉर्वे सरकार द्वारा.'

नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप का संदेश ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय संघ के देशों के खिलाफ वॉशिंगटन की टैरिफ धमकियों पर नॉर्वे और फिनलैंड के रुख के बारे में उनके संदेश के जवाब में आया था.



उन्होंने कहा, 'मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह एक टेक्स्ट मैसेज है जो मुझे मिला था. यह उसी दिन मेरे और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को भेजे गए एक छोटे टेक्स्ट मैसेज के जवाब में आया था. ट्रंप को भेजे गए अपने संदेश में, हमने नॉर्वे, फिनलैंड और कुछ अन्य देशों के खिलाफ उनके घोषित टैरिफ बढ़ोतरी का विरोध किया था.'

पीएम स्टॉर ने क्या कहा?

पीएम स्टॉर ने कहा कि हमने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और उसी दिन ट्रंप, स्टब और मेरे बीच टेलीफोन पर बातचीत का प्रस्ताव रखा. संदेश भेजे जाने के तुरंत बाद ट्रंप का जवाब आया. अपने संदेश में ट्रंप ने दावा किया था कि नॉर्वे की ओर से पुरस्कार ना दिए जाने से वैश्विक मामलों और गठबंधन की राजनीति के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया है.

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने कहा था, 'प्रिय जोनास, यह देखते हुए कि आपके देश ने 8 युद्धों को रोकने के लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया, अब मुझे पूरी तरह से शांति के बारे में सोचने की कोई बाध्यता महसूस नहीं होती है.'