UP Weather: यूपी में कम होने लगा कोहरे और शीतलहर का असर, 2 दिन बाद होगी बारिश, IMD का अलर्ट जारी

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में कई दिनों चले घने कोहरे और शीतलहर से अब लोगों को राहत मिलने जा रही हैं, मौसम विभाग ने आज आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है. दो दिन बार बारिश होगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Jan 2026 07:08 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में मौसम बदल रहा हैं. बीते कई दिनों घने कोहरे और शीत लहर का क़हर जारी था, लेकिन अब धीरे-धीरे लोगों को इससे राहत मिलेगी. अब से कोहरा कम होना शुरू हो गया है, आज शीतलहर का भी असर कम हो जाएगा. दिन के समय में भी धूप निकलेगी जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी, हालांकि 22 जनवरी से प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार बन रहे हैं. जिसके बाद ठंड में इजाफा होगा. 

उत्तर प्रदेश में आज 20 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा, इस बीच पश्चिमी और पूर्वी संभागों में किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं दी गई हैं. प्रदेश के लगभग सभी जिले मंगलवार को ग्रीन ज़ोन में हैं बने हुए हैं. 22 जनवरी से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा जिसके चलते पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश होगी. 

कोहरा छटा, शीत लहर से भी आज मिलेगी राहत

राजधानी लखनऊ में आज सुबह हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है लेकिन, दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ़ हो जाएगा और खिली-खिली धूप निकलेगी. धूप की वजह से यहां दिन के समय अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. बीते 24 घंटों में लखनऊ में न्यूनतम 11.6 डिग्री तक पहुँच गया जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है. 

नोएडा गाजियाबाद में आज का मौसम

यूपी का बुलंदशहर सबसे ठंडा जिला रहा. यहां न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री रहा. वहीं मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद और बरेली में 6-7 डिग्री के बीच न्यूनतम तापमान रहा. दिल्ली से सटे नोएडा-गाजियाबाद में भी सोमवार को  लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिली. सुबह कोहरा छंटने के बाद सूरज देवता के दर्शन हुए और आसमान साफ़ नज़र आया. 

यूपी में 23 जनवरी को पश्चिमी और पूर्वी संभाग में तेज बारिश होगी. इस दौरान मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने और 30-40km प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने का पूर्वानुमान हैं. बारिश की वजह से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी.  

'मुझे मत मारो, मैं दरोगा हूं', पीलीभीत में बयान लेने पहुंचे सब-इंस्पेक्टर को ग्रामीणों ने पीटा 

Published at : 20 Jan 2026 07:08 AM (IST)
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
