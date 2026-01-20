छोटे भाई पर शख्स ने उठाया हाथ, बाद में बड़े भाई ने लट्ठ बजाकर सरेबाजार लिया बदला- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है और हैरानी भी. वीडियो किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह हकीकत है. सड़क किनारे खड़े एक पिता अपने ही बेटे पर हाथ छोड़ देता है. बेटा चीखता है, सहमता है, लेकिन पिता का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता. तभी वहां से गुजर रहा एक शख्स इंसानियत दिखाते हुए बीच में आ जाता है और पिता को रोकने की कोशिश करता है. यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट.

छोटा भाई पर शख्स ने उठाया हाथ

वीडियो में साफ दिखता है कि पिता बेटे को डांटते हुए थप्पड़ और झटके मार रहा होता है. आसपास लोग खड़े जरूर हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता. तभी ऑरेंज रंग की स्वेटशर्ट पहने एक युवक वहां पहुंचता है और पिता से कहता है कि बच्चे पर हाथ मत उठाओ. लेकिन पिता का गुस्सा इस पर और भड़क जाता है. वह न सिर्फ बेटे को छोड़ता है, बल्कि उस युवक पर भी टूट पड़ता है और दो चार थप्पड़ जड़ देता है.

View this post on Instagram A post shared by Built Different 💥🤙💪 (@thugs_off_punjab)

बड़े भाई ने लट्ठ बजाकर लिया बदला

यह देखकर युवक कुछ पल पीछे हटता है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता. कुछ ही देर में वह युवक अपने बड़े भाई को बुलाकर ले आता है. वीडियो के अगले हिस्से में जो दिखाई देता है, उसने सोशल मीडिया यूजर्स की सांसें रोक दीं. बड़े भाई की एंट्री होते ही पूरा माहौल बदल जाता है. हाथ में लट्ठ लिए बड़ा भाई सीधे पिता पर टूट पड़ता है. पहले धक्का, फिर चांटे और फिर ताबड़तोड़ लट्ठ. सड़क पर अफरा-तफरी मच जाती है.

सरेबाजार बड़े भाई ने कूट दिया शख्स

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑरेंज रंग वाला युवक छोटा भाई है, जबकि लट्ठ से कूटने वाला शख्स उसका बड़ा भाई है. बड़ा भाई बिना कुछ सुने पिता को सबक सिखाने में लग जाता है. कुछ सेकंड में ही पिता जमीन पर लड़खड़ाता नजर आता है. आसपास खड़े लोग अब बीच-बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक काफी कुछ हो चुका होता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: शराब पीकर बाइक पर झूम रहा था शख्स, अचानक सामने आया ट्रक और हो गया खेल- डरा देगा वीडियो

यूजर्स बोले, अब दोनों जेल में आटा पीसना

वीडियो को thugs_off_punjab नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बड़े भाई ने छोटे भाई के प्यार में क्राइम कर दिया. एक और यूजर ने लिखा...अब छोटा और बड़ा भाई जेल की रोटी खाएंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...छोटे भाई ने बड़े भाई की लंका लगवा दी.

यह भी पढ़ें: "कयामत है कयामत" इन हसीनाओं के ठुमके देख दिल हार बैठेंगे आप, यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो- वीडियो वायरल