'मुझे मत मारो, मैं दरोगा हूं', पीलीभीत में बयान लेने पहुंचे इंस्पेक्टर को ग्रामीणों ने पीटा

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां दियूरिया थाने के दरोगा के साथ मारपीट की गई है. दरोगा एक मामले में बयान लेने के लिए गांव में पहुंचे थे. इस दौरान ग्रामीणों ने दरोगा की घेरकर जमकर पिटाई कर दी. दरोगा ने पिटाई के बीच ग्रामीणों से कहा कि मुझे मत मारो, मैं दरोगा हूं, लेकिन भीड़ ने कोई भी बात नहीं सुनी.

दियूरिया थाने में तैनात अखिलेश सिंह चौहान ने बताया कि वह यहां विवेचना के लिए पहुंचे थे. जब वह पीड़िता के बयान लेने के लिए पहुंचे तो प्रधान पति ने मारपीट शुरू कर दी. मामले की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया.

दरोगा ने सुनाई आपबीती

घायल अवस्था में दरोगा ने अस्पताल के अंदर आपबीती सुनाई. इस दौरान वह हांफते और हड़बड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं. दियूरिया थाने में बतौर उप निरीक्षक पद पर तैनात दरोगा अखिलेश सिंह चौहान का आरोप है कि वे मुड़िया भगवंतपुर गांव में प्रधान पति से पूछताछ कर पीड़िता के बयान दर्ज करने के लिए गांव में गए थे.

इतने में प्रधान पति पंडित विमल मिश्रा से दरोगा की कुछ कहासुनी शुरू हो गई, जो थोड़ी देर बाद मारपीट में बदल गई. इसके बाद दरोगा ने खाकी का रौब दिखाते हुए स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन बात और बिगड़ गई.

जमीन पर गिराकर बेरहमी से दरोगा को पीटा

प्रधान पति पंडित विमल मिश्रा के साथ मौजूद ग्रामीणों ने दरोगा को घेर लिया और देखते ही देखते उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. भीड़ इतनी उग्र हो गई कि दरोगा को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा गया.

घटना की सूचना तत्काल स्थानीय थाना पुलिस और सीओ को दी गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ और इंस्पेक्टर ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया और भीड़ को शांत कराया. गंभीर रूप से घायल दरोगा अखिलेश सिंह चौहान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

डीआईजी ने सर्किल के अधिकारियों को सौंपी जांच

मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी अभिषेक यादव के निर्देश पर बीसलपुर सर्किल के अधिकारियों को जांच सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.