मुंबई: कुर्ला में BJP कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला, फेरीवालों ने पीटा, 3 गंभीर घायल

मुंबई के कुर्ला पश्चिम इलाके से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां स्थानीय फेरीवालों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से हमला किया गया. इस हमले में बीजेपी के तीन कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

कुर्ला पुलिस के अनुसार, यह घटना 18 जनवरी की शाम करीब 5.30 से 6.00 बजे के बीच न्यू मिल रोड इलाके में हुई. बीजेपी कार्यकर्ता आकाश सिंह, आदित्य पानसे और असीम सिंह का कुछ फेरीवालों से दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया. मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. आरोप है कि फेरीवालों ने तीनों कार्यकर्ताओं पर मिलकर प्राणघातक हमला किया.

ब्लॉक से सिर पर वार, धारदार हथियार से हमला

हमले के दौरान आकाश सिंह के सिर पर पेवर ब्लॉक से वार किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. वहीं, आदित्य पानसे और असीम सिंह पर भी धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई हैं.

मारपीट का मुख्य आरोपी अरेस्ट, 5 की तलाश जारी

घटना की जानकारी मिलते ही कुर्ला पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने इस मामले में दंगा और हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं के तहत 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य 5 आरोपियों की तलाश जारी है.

इस घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिला. संतप्त सकल हिंदू समाज ने कुर्ला पुलिस स्टेशन के बाहर करीब दो से तीन घंटे तक धरना-प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

सोमवार, 19 जनवरी को पुलिस ने न केवल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि घटना स्थल के आसपास से फेरीवालों को भी हटा दिया है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.