मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ की ओर से उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज 30 सितंबर को कहीं-कहीं वर्षा/गरज-चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जाहिर की है. हालांकि मौसम विभाग ने आज के लिए किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया है.

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभाग में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं मेघगर्जन दर्ज की गई. 4 अक्टूबर 2025 से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है.

अगले पांच दिनों के दौरान कैसा रहेगा तापमान

आईएमडी की तरफ से जारी डेली बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. इसी तरह अगले पांच दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.

इन जिलों में आज बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के मुताबिक, आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अनुमान लगाया गया है. आज एटा, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, बहराईच, श्रावस्ती, हरदोई और कन्नौज जिले में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है. इसके अलावा अन्य जिलों में मौसम समान्य रहने की संभावना है. आपको बता दें कि, प्रदेश में 5 अक्टूबर 2025 तक कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

यूपी के प्रमुख शहरों का तापमान

आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के तापमान की बात की जाए तो प्रयागराज का तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस, बहराइच का तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस, बरेली का 26 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज का तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर 27.4 डिग्री सेल्सियस, झांसी 26.6 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ एयरपोर्ट 34 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में 32.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है.

ये भी पढ़ें: दिवाली से पहले UP ATS को मिली बड़ी कामयाबी, मुजाहिदीन आर्मी बना रहे चार आरोपी गिरफ्तार