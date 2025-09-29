दिवाली से पहले UP ATS को मिली बड़ी कामयाबी, मुजाहिदीन आर्मी बना रहे चार आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिवाली से पहले बड़ी सफलता हासिल की है, यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी कर रहे चार आरोपी गिरफ्तार किए हैं. यह आरोपी लोकतांत्रिक व्यवस्था हटाकर शरीयत लागू करने की साजिश कर रहे थे. चारों आरोपी पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों से प्रभावित थे और यह सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा फैला रहे थे. इसके साथ ही यह गैर-मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की टारगेट किलिंग की योजना बना रहे थे.

यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए यह 4 आरोपी पाकिस्तानी संगठन के संपर्क में थे और हथियार खरीदने और हिंसक जिहाद के लिए फंड जुटा रहे थे. एटीएस ने मोबाइल, आधार, पैन और डिजिटल पेमेंट स्कैनर बरामद किए. गिरफ्तार आरोपियों में सुल्तानपुर, सोनभद्र, कानपुर और रामपुर के रहने वाले युवक हैं. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कबूला है कि वह काफिरों के खिलाफ जंग-ए-जिहाद की तैयारी में थे. यूपी एटीएस ने केस दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है और रिमांड की मांग होगी. इन आरोपियों के नाम अकरम, सफ़ील, मो तौहीद, कासिम हैं और यह समान मानसिकता वाले लोगों को रेडेक्लाइज करके जोड़ रहे थे.

यूपी एटीएस को सूचना प्राप्त हुई थी कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के रहने वाले कुछ लोग कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनो से प्रभावित होकर भारत मे हिंसात्मक जिहाद के माध्यम से चुनी गई लोकतान्त्रिक सरकार को गिराकर, हथियारों के बल पर शरिया कानून लागू करने की योजना बनाई जा रही है. अपने इन मंसूबो को पूरा करने के लिए यह लोग भिन्न-भिन्न स्थानों पर मीटिंग कर रहे हैं और विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप्स में जुड़कर सक्रिय हैं तथा उनके द्वारा ऑडियो चैट व वीडियो भेजकर लोगों को उकसाया जा रहा है.

आतंकी कार्रवाई की योजना बना रहे थे आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि ये लोग मुसलमानों पर जुल्मों और ज्यादतियों के लिए काफिरों के खिलाफ जंग-ए-जिहाद करने और शरिया कानून लागू करने की योजना बना रहे थे. इसके लिए ये लोग समान मानसिकता वाले लोगों को रेडिकलाइज करके जोड़ रहे थे और अपनी कट्टर धार्मिक मानसिकता के चलते वो कई लोगों को चिन्हित कर उनके खात्मे के लिए आतंकी कार्रवाई की योजना बना रहे थे.

आरोपियों के नाम और पता

1. अकमल रजा पुत्र मो० शराफत अली

निवासी- कंकरकोला, हलियापुर, जिला सुल्तानपुर

2. सफील सलमानी उर्फ अली रजवी पुत्र मीर मोहम्मद,

निवासी-राबट्सगंज सोनभद्र,

3. मो० तौसीफ पुत्र इसरार अहमद

निवासी-63ए, सुजातगंज, नई बस्ती, घाटमपुर, कानपुर,

4. कासिम अली पुत्र बब्बू शाह

निवासी-सराय कदीम, थाना-खजुरिया, रामपुर