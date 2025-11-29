'20 हजार वोट काटने का निर्देश', घोसी उपचुनाव से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा आरोप

उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में शनिवार (29 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एसआईआर के बहाने संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही हैं. घोसी में उपचुनाव से पहले हर विधानसभा में 20 हजार वोट काटने के निर्देश दिए गए हैं.

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी में अभी सुधाकर सिंह की तेरहंवीं भी नहीं हो पाई है बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है. हर विधानसभा में 20-20 हजार वोट काटने के निर्देश दे दिए गए हैं. मऊ, सदर विधानसभा से 20000 वोट काट दिए गए हैं. घोसी लोकसभा के हर एक विधानसभा में 20000 हजार वोट काटे जा रहे है. अभी भी कई गांवों में बीएलओ नहीं गए हैं.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि एसआईआर को लेकर बीजेपी इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं. सरकारी डेटा बता रहा है कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं लेकिन ग्राउंड पर ऐसा नहीं है. ये सोची समझी साजिश है कि संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है उसे छीनने की तैयारी है.

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

सपा अध्यक्ष ने कहा कि एसआईआर के बहाने आरक्षण छीनने की कोशिश हो रही है. ये आपकी पहचान छीन लेंगे, वोट डालने का अधिकार छीन लेंगे. आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे. देश में संविधान को खत्म किया जा रहा है. बीजेपी सारे वोटर का डेटा जुटा रही है. बीजेपी संसाधन से मजबूत पार्टी है. उन्होंने कंपनी हायर की हुई है. जो उनका डिजिटल काम देख रही हैं. आपको किसी विधानसभा की डिजिटल कॉपी चाहिए वहां से तुरंत इसकी जानकारी मिल जाएगी.

बीजेपी हर बूथ का डेटा इकट्ठा कर रही है. जबकि हमारा वोट तो किसी को पता भी चलना चाहिए. ये सब सोची-समझी साजिश के तहत देश से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है. ये दुख की बात है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं.

'चुनाव आयोग के हाथ खून से सने हैं'

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल के लोग कह रहे है चुनाव आयोग के हाथ खून से सने हुए हैं. जो काम बीएलओ नहीं कर पा रहे है वो काम सफाई कर्मचारी कर रहे है, उन्हें भी एसआईआर के काम में लगाया गया है. अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो चुनाव आयोग को उपचुनाव में भी देखा है, कि जो-जो बीजेपी करना चाहती थी वो सब होने दिया. सीसीटीवी में सब है कि आपको किन लोगों ने वोट दिया है इसलिए सीसीटीवी भी नहीं दिया जा रहा है.

