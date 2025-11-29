अमेठी के उद्योगपति राजेश मसाला ने पेश की मिसाल, 101 गरीब लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक मदद

यूपी के अमेठी में प्रतिष्ठित उद्योगपति एवं जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरि उर्फ राजेश मसाला ने समाजसेवा की बड़ी मिसाल पेश की है. शुक्रवार को उन्होंने अपने बेटे की शादी के रिसेप्शन में 101 गरीब, असहाय एवं निराश्रित बेटियों की शादी के लिए हरेक को 1 लाख 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी और भविष्य में उनकी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया.

इस अवसर पर राजेश कुमार अग्रहरि ने कहा कि, “आज से मेरी अपनी दो बेटियों के साथ 101 बेटियां और जुड़ गई हैं. अब मेरी 103 बेटियां हैं, जिनके पूरे जीवन की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेता हूं.”

यह सराहनीय कार्य बना चर्चा का विषय

देशभर में मसाला उद्योग के क्षेत्र में राजेश मसाला का बड़ा नाम है. 24 नवंबर को इस परिवार के बड़े बेटे हिमांशु अग्रहरि का विवाह राजस्थान में कानपुर के नामी व्यवसायी की बेटी के साथ संपन्न हुआ है. विवाह के बाद नवविवाहिता बहू के गृह आगमन पर 28 नवंबर को भव्य रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया. इस विशेष अवसर पर सामाजिक सरोकारों से जुड़ा यह अभूतपूर्व कार्यक्रम भी रखा गया. जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.

101 गरीब लड़कियों को बांटे चेक

इस रिसेप्शन में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के कर-कमलों से 101 निर्धन परिवारों की बेटियों को 1 लाख 51 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया. इनमें से 51 हजार रुपये विवाह में भोजन एवं अन्य आवश्यक खर्चों के लिए तथा 1 लाख रुपये गृहस्थी बसाने के लिए दिए गए.

इन बेटियों में अमेठी के साथ-साथ आसपास के जनपदों की लड़कियां भी शामिल थीं, जिन्हें आर्थिक सहयोग की अत्यंत आवश्यकता थी. राजेश मसाला ने कहा कि केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि वे इन सभी बेटियों के जीवन के सुख-दुख में भी सदैव साथ खड़े रहेंगे.

उन्होंने कहा, “ऊपर वाले ने मुझे सक्षम बनाया है, इसलिए समाज के गरीब, लाचार और असहाय लोगों की मदद करना मेरा कर्तव्य है. यह सम्मान और यह जिम्मेदारी मेरे लिए गर्व की बात है.” इस दौरान राजेश मसाला द्वारा कुल 1 करोड़ 52 लाख 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई.

रिसेप्शन में शामिल हुए मंत्री और उद्योगपति

इस समारोह में प्रदेश की राजनीति और उद्योग जगत का एक बड़ा वर्ग भी मौजूद रहा. जिनमें कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा एवं नरेंद्र कश्यप, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह समेत प्रदेश भर के अनेक उद्योगपति एवं गणमान्य लोग शामिल हुए.

अयोध्या धाम के महापौर एवं कुलगुरु आदरणीय गिरीशपति त्रिपाठी अपनी धर्मपत्नी के साथ विशेष रूप से उपस्थित रहे. अतिथियों ने राजेश मसाला के इस सामाजिक प्रयास की सराहना करते हुए इसे अमेठी एवं आसपास के क्षेत्र में समाजसेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल बताया. उन्होंने कहा कि इस महान कार्य के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा.

