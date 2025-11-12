महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य और उत्तराखंड की गौरव स्नेह राणा ने आज मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री ने दी बधाई और सराहना

मुख्यमंत्री धामी ने स्नेह राणा को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई दी और कहा कि यह उपलब्धि न केवल पूरे देश बल्कि उत्तराखंड के लिए भी गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि स्नेह राणा ने अपने संघर्ष, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है.

प्रेरणा स्रोत के रूप में स्नेह राणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नेह राणा जैसी खिलाड़ी उत्तराखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार खेलों के क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है. खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, नौकरी और आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें.

उत्तराखंड की बेटियों के लिए उदाहरण

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटियां आज हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और स्नेह राणा ने इस सफलता से प्रदेश की नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है. उन्होंने स्नेह राणा को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि राज्य सरकार हमेशा उनके साथ है.

स्नेह राणा का आभार

इस अवसर पर स्नेह राणा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की नीतियों और सहयोग से प्रदेश में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बना है. उन्होंने कहा कि वे आगे भी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ देश और उत्तराखंड का नाम रोशन करने का प्रयास करती रहेंगी.