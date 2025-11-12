बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है. एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025 के अनुसार एनडीए को 8 जबकि महागठबंधन को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं.

यह अनुमान पटना के तीन वरिष्ठ पत्रकारों अरुण कुमार पांडे, धीरेंद्र कुमार और संतोष कुमार की राय पर आधारित है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2020 की तुलना में इस बार एनडीए को तीन सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है.

मोकामा सीट पर अनंत सिंह के सिर सजेगा जीत का ताज

एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहले मोकामा सीट की बात करें तो तीनों पत्रकारों ने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की जीत की भविष्यवाणी की है. उनका कहना है कि हाल ही में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अपर कास्ट वोटरों में एकजुटता बढ़ी है, जिससे जेडीयू को लाभ मिल रहा है. वहीं बाढ़ विधानसभा सीट पर तीनों विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी आराम से जीत दर्ज करेगी.

बख्तियारपुर और फतुहा सीटों RJD के पक्ष में पूरा समीकरण

बख्तियारपुर और फतुहा सीटों पर आरजेडी अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने में सफल दिख रही है. तीनों पत्रकारों के अनुसार, इन सीटों पर जातीय समीकरण पूरी तरह आरजेडी के पक्ष में हैं. पटना साहिब और कुमरार विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बढ़त बताई जा रही है. हालांकि कुमरार में संतोष कुमार ने कांटे की टक्कर की संभावना जताई है क्योंकि जन सुराज के प्रत्याशी के.सी सिन्हा कायस्थ वोटरों पर असर डाल सकते हैं.

बांकीपुर और दीघा सीटों पर बीजेपी ने बनाई बढ़त

बांकीपुर और दीघा सीटों पर तीनों पत्रकारों की राय एक है कि बीजेपी इन दोनों शहरी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. दानापुर विधानसभा सीट पर दो पत्रकारों ने बीजेपी की जीत का दावा किया है, जबकि संतोष कुमार ने यहां मुकाबला कड़ा बताया है. उनका कहना है कि यादव बहुल इलाकों में महागठबंधन को फायदा हो सकता है.

मसौढ़ी सीट पर रेखा पासवान को मिलती दिख रही बढ़त

फुलवारी विधानसभा सीट पर दो पत्रकारों ने जेडीयू के श्याम रजक की जीत की संभावना जताई है, जबकि संतोष कुमार ने इसे भी करीबी मुकाबला बताया. मसौढ़ी सीट पर आरजेडी प्रत्याशी रेखा पासवान को बढ़त मिलती दिख रही है. वहीं पालीगंज से भाकपा माले के संदीप सौरभ अपनी सीट बचाते नजर आ रहे हैं.

पटना जिले की 14 सीटों में एनडीए ने 8 सीटों पर बनाई बढ़त

इसके अलावा विक्रम और मनेर विधानसभा सीटों पर तीनों पत्रकारों ने सर्वसम्मति से कहा है कि आरजेडी यहां पर अपनी पकड़ बनाए रखेगी. कुल मिलाकर, पटना जिले की 14 सीटों में एनडीए 8 और महागठबंधन 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. जिससे यह संकेत मिल रहा है कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन एनडीए को हल्की बढ़त हासिल है.

