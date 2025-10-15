संभल: अवैध निर्माण पर प्रशासन की सख्ती, सरकारी पार्क की जमीन पर बनी 30 साल पुरानी मस्जिद धवस्त

उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में मंगलावर को थाना एचोड़ा कम्बोह क्षेत्रके गांव सैदनगली में कल्कि धाम से कुछ दूर स्थित सार्वजनकि पार्क की जमीन पर बनी 30 साल पुरानी मस्जिद बुल्डोजर से ध्वस्त कर दी गयी. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात रही.

स्थनीय अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि मस्जिद का निर्माण पार्क की 262 वर्ग मीटर जमीन पर किया गया था. जिसके बाद जांच में शिकायत सही मिली थी. इससे पहले मस्जिद कमेटी को नोटिस भी दिया गया, मामला हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया.

पार्क पर कब्जा कर बनाई गयी थी मस्जिद

नायब तहसीलदार दीपक जुरैल ने बताया कि यह जमीन सार्वजनिक पार्क के नाम दर्ज है. जिस पर मस्जिद का निर्माण अवैध था. अवैध निर्माण को हटाने के लिए कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से कार्रवाई की गयी है.निर्माण ढहा दिया गया है, मौके पर शांति-व्यवस्था कायम है. किसी को भी अवैध निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी.

चार महीने पहले की गयी थी शिकायत

सैदनगली में बनी मस्जिद गांव के सार्वजनिक पार्क है इसकी शिकायत स्थनीय ग्रामीणों ने चार महीने पहले तहसील में की थी. जिस पर लेखपाल द्वारा जांच की गयी. इसमें पता चला कि मस्जिद का निर्माण जिस जमीन पर किया गया है, वो पार्क की 262 वर्ग मीटर जमीन पर है. बुल्डोजर से पहले मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया था. लेकिन निर्माण न हटाने और हाई कोर्ट के निर्देश के हिसाब से कार्रवाई की गयी है.

मस्जिद पर बुल्डोजर कार्रवाई के दौरान तहसील टीम के साथ ही भारी मात्रा में पुलिस बल और पीएसी के जवान मौजूद रहे. पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया. लेकिन कहीं भी विरोध जैसा नहीं देखने को मिला था. जबकि मस्जिद कमेटी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी गयी थी, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया था.