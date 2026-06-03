कितने में आती है राजस्थान की गिर गाय, हर दिन देती है 10 से 18 लीटर दूध
Rajasthan Gir Cow Price: राजस्थान की गिर गाय अपने बंपर दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है डेयरी फार्मिंग के इस गाय का कोई तो़ड़ नहीं है. जान लीजिए इसकी खासियतें और कीमत.
Rajasthan Gir Cow Price: अगर आप डेयरी बिजनेस में हाथ आजमाने की सोच रहे हैं या घर के लिए एक बेहतरीन गाय ढूंढ रहे हैं. तो राजस्थान की गिर गाय आजकल हर पशुपालक की पहली पसंद बनी हुई है. अपनी हाई मिल्क प्रॉडक्शन और शानदार इम्युनिटी के कारण इस गाय की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह गाय हर दिन आसानी से 10 से 18 लीटर तक दूध दे देती है.
जो इसे एक फायदे का सौदा बनाती है. लेकिन जब बात इसे खरीदने की आती है. तो बजट को लेकर अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते हैं. आम तौर पर राजस्थान में एक अच्छी गिर गाय की कीमत 70000 रुपये से शुरू होकर 150000 रुपये के बीच तक जाती है. यह इन्वेस्टमेंट आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल होगा और सही कीमत कैसे तय होती है. चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं.
दूध की कैपेसिटी से कीमत तय
गिर गाय का प्राइस टैग सीधे तौर पर इस बात से तय होता है कि वह रोजाना कितने लीटर बाल्टी भरती है. अगर आप ऐसी गाय देख रहे हैं जो हर दिन 10 से 14 लीटर दूध देती है. तो वह आपको 70000 रुपये से 100000 रुपये के बजट में आसानी से मिल जाएगी. वहीं अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है और आप 14 से 18 लीटर दूध देने वाली हैवी मिल्क कैपेसिटी वाली गाय चाहते हैं.
तो उसका बजट 100000 रुपये से लेकर 150000 रुपये के बीच बैठेगा. इसके अलावा अगर आप बिल्कुल टॉप क्वालिटी, सर्टिफाइड ब्रीड और हाई पेडिग्री वाली प्रीमियम गिर गाय खरीदना चाहते हैं. तो उसकी कीमत 150000 से लेकर 200000 रुपये तक भी जा सकती है. जो लंबे समय के लिए एक बेहतरीन एसेट साबित होती है.
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इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है सही वैल्यू
मार्केट में जब आप गाय खरीदने जाते हैं. तो सिर्फ दूध की क्वांटिटी देखकर डील लॉक नहीं होती, बल्कि कुछ और जरूरी चीजें भी रेट तय करती हैं. सबसे पहला फैक्टर है नस्ल की शुद्धता, यानी गाय जितनी प्योर गिर ब्रीड की होगी उसका रेट उतना ही प्रीमियम होगा. दूसरा बड़ा फैक्टर है गाय की उम्र और उसकी ब्यांत जिसका मतलब है कि गाय ने अब तक कितनी बार बच्चे को जन्म दिया है.
पहली या दूसरी ब्यांत की गाय की कीमत हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि उनका पीक टाइम आगे आने वाला होता है. इसलिए जब भी आप राजस्थान से गिर गाय खरीदने का प्लान बनाएं. तो इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह चेक कर लें जिससे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल सही वैल्यू मिले.
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Source: IOCL