उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में प्रशासनिक और राजनीतिक कमान को मजबूत करने के उद्देश्य से मंत्रियों के प्रभार वाले जनपदों की सूची में बड़ा बदलाव किया है. कैबिनेट में नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद कई वरिष्ठ मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं, वहीं नए चेहरों को भी महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इस नई सूची में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों के तहत भूपेंद्र चौधरी को आगरा और कासगंज की दोहरी जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, हाल ही में कैबिनेट का हिस्सा बने मनोज पांडे को सीतापुर का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है. इसके अलावा, अजीत पाल को फतेहपुर, समेन्द्र तोमर को मुजफ्फरनगर, सुरेंद्र दिलेर को बुलंदशहर और हंसराज विश्वकर्मा को सोनभद्र का नया प्रभारी बनाया गया है.

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कैबिनेट मंत्रियों में किसके पास कौन सा जिला?

सुरेश कुमार खन्ना- वाराणसी और लखनऊ

सूर्य प्रताप शाही- अयोध्या और बस्ती

स्वतंत्र देव सिंह- प्रयागराज और गोरखपुर

बेबी रानी मौर्य- इटावा और हाथरस

लक्ष्मी नारायण चौधरी- अलीगढ़ और फिरोजाबाद

जयवीर सिंह- झाँसी और फर्रुखाबाद

धर्मपाल सिंह- गाज़ियाबाद और रामपुर

नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी"- मिर्जापुर और चित्रकूट

अनिल राजभर- आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर

राकेश सचान- रायबरेली और कन्नौज

अरविन्द कुमार शर्मा- जौनपुर और भदोही

योगेन्द्र उपाध्याय- कानपुर नगर

आशीष पटेल- गोंडा

संजय निषाद- कानपुर देहात

ओम प्रकाश राजभर- अम्बेडकरनगर

दारा सिंह चौहान- कुशीनगर और श्रावस्ती

सुनील कुमार शर्मा- सहारनपुर

अनिल कुमार- मुरादाबाद

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)-

नितिन अग्रवाल- लखीमपुर खीरी

कपिल देव अग्रवाल- बिजनौर

रवीन्द्र जायसवाल- गाजीपुर

सन्दीप सिंह- मथुरा

गुलाब देवी- अमरोहा

गिरीश चन्द्र यादव- सुल्तानपुर

धर्मवीर प्रजापति- मैनपुरी

असीम अरूण- हरदोई और मेरठ

जे.पी.एस. राठौर- संभल और बरेली

दयाशंकर सिंह- देवरिया और m मऊ

नरेन्द्र कुमार कश्यप- शाहजहांपुर

दिनेश प्रताप सिंह- बाँदा और बहराइच

अरून कुमार सक्सेना- बदायूं

दयाशंकर मिश्र "दयालु"- बलिया और महराजगंज







राज्यमंत्री

मयंकेश्वर शरण सिंह- प्रतापगढ़

दिनेश खटीक- शामली

संजीव गोंड- चंदौली

बलदेव सिंह ओलख- पीलीभीत

जसवन्त सिंह सैनी- बागपत

रामकेश निषाद- हमीरपुर

मनोहर लाल मन्नू कोरी- महोबा

संजय सिंह गंगवार- जालौन

बृजेश सिंह- गौतमबुद्धनगर

के.पी. मलिक- हापुड़

सुरेश राही- बाराबंकी

प्रतिभा शुक्ला- अमेठी

राकेश राठौर गुरू- औरैया

रजनी तिवारी- उन्नाव

सतीश चन्द्र शर्मा- बलरामपुर

दानिश आजाद अंसारी- ललितपुर

विजय लक्ष्मी गौतम- संतकबीरनगर

कृष्णा पासवान- कौशाम्बी

कैलाश सिंह राजपूत- एटा

2027 के चुनाव के पहले यूपी में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, ऐसे में यह नई लिस्ट इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में सरकार और संगठन दोनों आक्रामक तरीके से चुनाव में उतरने की तैयारी में है.