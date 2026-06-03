उत्तराखंड के हरिद्वार में यात्रियों से भरी बस में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया. ये आग बस के इंजन से लगी थी, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के वक्त बस में 32 यात्री सवार थे, गनीमत ये रही कि समय रहते सभी को बचा लिया गया.

ये हादसा हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र में हुआ, जहां स्थित पेट्रोल पंप के पास यात्रियों से भरी बस में अचानक भीषण आग लग गई. ये बस देर रात ऋषिकेश से जयपुर जा रही थी. इसी बीच बहादराबाद थाना क्षेत्र में बस के इंजन में चिंगारी भड़की और धुआं उठने लगा. जिसे देखते हुए बस में सवार यात्री बिना देर किए बस से उतर गए.

आग का गोला बनी यात्रियों से भरी बस

इस बीच बस में तेजी से धुआं बढ़ने लगा और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपने चपेट में ले लिया और बस एक आग का गोला बन गई. जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में चीखपुकार मच गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर तक देखी जा सकती थी.

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घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. इसी दौरान किसी ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही बहादराबाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुँच गई और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया है.

यात्रियों का सामान जलकर खाक

पुलिस और दमकल कर्मियों की तत्परता से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर बड़ा हादसा टाल दिया गया. हालांकि इस आग में यात्रियों का सारा सामान जलकर राख हो गया. इस बस में कुछ विदेशी पर्यटक भी सवार थे. उन्होंने पुलिस और फायर विभाग की तत्परता की तारीफ़ की है. विदेशी पर्यटकों ने कहा कि प्रशासन की ओर से तत्का मदद मुहैया कराई गई है.

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