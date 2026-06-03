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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर कोचिंग मामला: हिरासत में लिया गया पटना का एक बड़ा शिक्षक, सामने आई पूरी बात!

खान सर कोचिंग मामला: हिरासत में लिया गया पटना का एक बड़ा शिक्षक, सामने आई पूरी बात!

Khan Sir Coaching Attack: खान सर और रोशन आनंद सर के कोचिंग संस्थान के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था. जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे पता चला है कि रोशन आनंद के कोचिंग से जुड़े लोग थे.

By : शशांक कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 11:57 AM (IST)
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खान सर (Khan Sir) के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले के मामले में पटना पुलिस (Patna Police) ने बड़ी कार्रवाई की है. सूत्रों के अनुसार, एक बड़े कोचिंग संस्थान के शिक्षक रोशन आनंद को पटना पुलिस ने हिरासत में लिया है. रोशन आनंद से पुलिस पूछताछ कर रही है. 

यह बात सामने आई है कि इनके ही कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों ने यह हमला किया है. बता दें कि खान सर और रोशन आनंद सर के कोचिंग संस्थान के बीच वर्चस्व को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. उसी बीच मंगलवार को यह घटना हुई है. मंगलवार की रात जो घटना हुई है उसका जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे यह पता चला है कि रोशन आनंद के कोचिंग संस्थान से जुड़े लोग ही पथराव और तोड़फोड़ कर रहे हैं.

कौन हैं रोशन आनंद?

रोशन आनंद भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पटना में बड़ा कोचिंग सेंटर चलाते हैं. इनके यहां से भी हर साल काफी रिजल्ट होता है. ये ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर हैं. खबर है कि रोशन आनंद के अलावा कुछ और लोग भी हिरासत में लिए गए हैं. उनसे पूछताछ की जा रही है. जांच के बाद स्पष्ट होगा कि मामला क्या कुछ है.

यह भी पढ़ें- Khan Sir News: CM सम्राट चौधरी से सुरक्षा की मांग, नामजद FIR, खान सर कोचिंग मामले में 10 बड़ी बातें

ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पहुंची एबीपी न्यूज़ की टीम

जिस ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद को हिरासत में लिया गया है वहां एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची. छात्रों से बातचीत की गई. कोचिंग से जुड़े स्टाफ से बातचीत की गई. टीम पहुंची तो पता चला कि आज (बुधवार) यह कोचिंग बंद है. यहां भी पुलिस काफी संख्या में थी. यहां के छात्र डरे हुए दिख रहे थे. इन सबकी एक ही चाहत थी कि मामला शांत हो.

ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े स्टाफ ने आरोप लगाया कि आज (बुधवार) सुबह खान सर के कोचिंग के लोगों ने उनके यहां आकर तोड़फोड़ की. बेसिन, पाइप टूटे हुए हैं, ईंट-पत्थर हैं. स्टाफ ने सफाई दी कि इनके लोगों ने खान सर के कोचिंग पर हमला नहीं किया है.

यह भी पढ़ें- खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'आपने देखा होगा कि…'

Published at : 03 Jun 2026 11:35 AM (IST)
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