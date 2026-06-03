मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में पुलिस ने युवकों और युवतियों को बहला-फुसलाकर उनका ब्रेनवॉश करने और लड़कियों से रेप करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान 30 वर्षीय अभिषेक उर्फ आदिकर्ता नारायण दास के रूप में हुई है, जो मूल रूप से भुवनेश्वर ओडिशा का निवासी है और वर्तमान में राधाकुंड के शेरगढ़िया मोहल्ले में रह रहा था.

पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को एक उपदेशक बताता था जो 'गीता' पर ऑनलाइन प्रवचन देता था. उसके प्रवचनों से प्रभावित होकर, कई युवा और अच्छी तरह से पढ़ी-लिखी महिलाएं उस जगह पर आकर रहने लगी थीं. इसके बाद वे सुनियोजित तरीके से ब्रेनवॉश करके उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता था.

इस संबंध में एक युवती ने 25 मई 2026 को थाना गोवर्धन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर मुकदमा संख्या 256/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया. जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर गोवर्धन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शेरगढ़िया मोहल्ला, राधाकुंड से आरोपी अभिषेक उर्फ आदिकर्ता नारायण दास को गिरफ्तार कर लिया. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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घटना की जानकारी देते हुए सीओ गोवर्धन अनिल कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी अभिषेक मिश्रा मूल रूप से ओडिशा का निवासी है और पिछले करीब तीन सालों से राधाकुंड क्षेत्र में रह रहा था. पुलिस जांच में सामने आया कि वह युवक-युवतियों का कथित रूप से ब्रेनवॉश कर उन्हें अपने पास बुलाता था और युवतियों का गंधर्व विवाह कराता था.

इसी क्रम में उसने छत्तीसगढ़ की एक युवती को अपने पास बुलाया और उसका ब्रेनवॉश कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता ने 25 मई 2026 को थाना गोवर्धन में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया. मामले की जांच और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया. सीओ के अनुसार, आरोपी के पास रह रहे युवक-युवतियों को उनके परिवारों को सुरक्षित सुपुर्द कर दिया गया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.

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