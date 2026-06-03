Karnataka CM Oath: 'CM बनना सपना नहीं...' मुख्यमंत्री की शपथ से पहले इमोशनल हुए DK शिवकुमार, ये क्या कह डाला
Karnataka CM Oath: कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए डीके शिवकुमार ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री बनना कोई सपना नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण का नतीजा है.
दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान डी. के. शिवकुमार ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना कोई सपना नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, समर्पण और संघर्ष का नतीजा है. उन्होंने कहा कि यह सफर आसान नहीं था और कई कठिन दौर से गुजरना पड़ा. हालांकि इसमें समय लगा, लेकिन उनकी मेहनत और धैर्य रंग लाए. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शिवकुमार की जीत नहीं है, बल्कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता की जीत है, जिसने पार्टी के इतिहास और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखा.
शिवकुमार ने गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने थिएटर का नाम इंदिरा गांधी की मृत्यु वाले दिन उनके नाम पर रखा था. उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के साथ उनका रिश्ता विश्वास और प्रतिबद्धता का रहा है. परिवार ने उन पर भरोसा किया और उन्हें कई अवसर दिए, इसलिए उनके प्रति वफादार रहना वह अपना कर्तव्य मानते हैं.
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सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थीं-शिवकुमार
शिवकुमार ने कहा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थीं, लेकिन उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया. इसी तरह राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. शिवकुमार ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के लोगों के बीच जाकर संघर्ष किया और लंबी यात्राएं कीं. इसलिए वह भी पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अपना दायित्व निभाना चाहते हैं. शिवकुमार ने कहा कि लोगों ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए वह बेहद आभारी हैं. अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कड़ी मेहनत करके परिणाम देना है. उन्होंने स्वीकार किया कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा और कई चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन वह हर परिस्थिति का सामना करेंगे और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे.
हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे- शिवकुमार
शिवकुमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कर्नाटक के लोग उन पर भरोसा बनाए रखेंगे. उनका लक्ष्य पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करना है. उन्होंने कहा कि वह राज्य को नई दिशा देना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया भारत को बेंगलुरु और कर्नाटक के माध्यम से देखती है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. किसानों, महिलाओं, युवाओं और सभी समुदायों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा. उनके अनुसार कर्नाटक में एक नए युवा युग की शुरुआत करने का प्रयास किया जाएगा.
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Source: IOCL