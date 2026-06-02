हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मयोगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: फाजिलनगर अब बना 'पावागढ़', क्या आप जानते हैं इस नाम में छिपे 2500 साल पुराने दो बड़े राज?

योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: फाजिलनगर अब बना 'पावागढ़', क्या आप जानते हैं इस नाम में छिपे 2500 साल पुराने दो बड़े राज?

CM Yogi on Fazilnagar Name Change: योगी सरकार ने फाजिलनगर का नाम बदलकर पावा नगर कर दिया है. जानें 'फाजिल' और 'पावा' का अर्थ, भगवान महावीर का निर्वाण स्थल और बुद्ध के अंतिम भोजन से जुड़ा रोचक इतिहास.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 02 Jun 2026 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

Fazilnagar Name Change: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के फाजिलनगर का नाम बदलकर 'पावागढ़' करने का जो ऐलान किया है, वह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है. यह भारत की उस खोई हुई विरासत को मुख्यधारा में लाने की कोशिश है, जो सदियों से इतिहास की धूल में दबी थी.

यह फैसला सीधे तौर पर उस मिट्टी की पहचान से जुड़ा है, जहां दो महान धर्मों, जैन और बौद्ध का संगम होता है. आखिर 'फाजिल' शब्द का असली मतलब क्या है और क्यों 'पावा' शब्द का अर्थ जानने के लिए आपको इतिहास के पन्नों को पलटना होगा.

'फाजिल' और 'पावा': भाषा विज्ञान का वह सच जो कम ही लोग जानते हैं

जब हम किसी शहर के नाम को बदलते हैं, तो हम अक्सर उसकी भाषाई जड़ों को भी बदलते हैं. फाजिलनगर के साथ भी यही हुआ है. 'फाजिल' (Fazil) मूल रूप से अरबी (Arabic) भाषा का एक अत्यंत सम्मानित शब्द है. इसका शाब्दिक अर्थ होता है विद्वान, गुणी, श्रेष्ठ या वह व्यक्ति जो ज्ञान में पूरी तरह निपुण हो.

मध्यकालीन भारत में जब प्रशासनिक कार्य और अदालती भाषा में फारसी और अरबी का प्रभाव बढ़ा, तो कई स्थानों का नाम ऐसे ही विशेषणों पर रखा गया. फाजिलनगर का अर्थ था 'विद्वानों का शहर.'

योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: फाजिलनगर अब बना 'पावागढ़', क्या आप जानते हैं इस नाम में छिपे 2500 साल पुराने दो बड़े राज?

वहीं दूसरी ओर, जब हम 'पावा' या 'पावागढ़' की बात करते हैं, तो अर्थ पूरी तरह बदल जाता है. गुजरात के 'पावागढ़' में 'पावा' का अर्थ 'पवन' (हवा) से है, लेकिन कुशीनगर के संदर्भ में 'पावा' शब्द प्राचीन पालि और प्राकृत भाषा से आया है.

यहां इसका अर्थ 'पवित्र' या 'पावन' भूमि से है. इतिहासकारों के अनुसार, यह मल्ल गणराज्य की वह गौरवशाली राजधानी थी जिसने बुद्ध और महावीर दोनों को अपने आंचल में जगह दी.

यह भी पढ़ें- 'हम क्यों फाजिल कहें', CM योगी ने बदल दिया यूपी के फाजिलनगर का नाम, अब यह कहा जाएगा

जैन धर्म का सर्वोच्च तीर्थ: जहां भगवान महावीर को मिला मोक्ष

फाजिलनगर का पावा नगर बनना जैन समुदाय के लिए एक भावनात्मक क्षण है. जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने इसी पावा नगर में अपना अंतिम उपदेश दिया था.

माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन, जिसे दुनिया दीपावली के रूप में मनाती है, इसी पवित्र भूमि पर भगवान महावीर ने 'महापरिनिर्वाण' (मोक्ष) प्राप्त किया था.

यहां स्थित प्राचीन जैन मंदिर और विशाल मानस्तंभ आज भी उस आध्यात्मिक ऊर्जा की गवाही देते हैं. योगी सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र को 'जैन सर्किट' का मुख्य केंद्र बनाना है, ताकि दुनिया भर के श्रद्धालु भगवान महावीर की निर्वाण स्थली पर आकर नमन कर सकें.

बौद्ध इतिहास का वह पन्ना: 'चुन्द लोहार' और बुद्ध का आखिरी भोजन

पावा नगर का इतिहास केवल जैन धर्म तक सीमित नहीं है. बौद्ध धर्मग्रंथों (त्रिपिटक) में पावा का उल्लेख एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में मिलता है. भगवान बुद्ध जब वैशाली से कुशीनगर की अपनी अंतिम यात्रा पर थे, तब वे पावा में ही रुके थे.

यही वह स्थान है जहां 'चुन्द' (Cunda) नाम के एक लोहार ने भगवान बुद्ध को भोजन कराया था. कहा जाता है कि इस भोजन के बाद बुद्ध का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वे अपनी अंतिम सांसें लेने के लिए कुशीनगर की ओर बढ़ गए.

आज भी यहां एक विशाल स्तूप के अवशेष मौजूद हैं, जिसे पुरातत्व विभाग 'चुन्द स्तूप' कहता है. यह स्थान दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए एक अत्यंत भावुक कर देने वाला तीर्थ स्थल है.

नाम बदलने से कैसे बदलेगी इस क्षेत्र की किस्मत?

अक्सर लोग सोचते हैं कि नाम बदलने से क्या होता है? लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 'पावागढ़' नाम जुड़ने से इस क्षेत्र की ब्रांडिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगी. कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने के बाद से विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आया है. अब 'पावागढ़' के रूप में इसे एक नई धार्मिक पहचान मिलेगी.

जल्द ही इस क्षेत्र में बड़े होटल, म्यूजियम और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. 'फाजिल' के विद्वान अतीत से निकलकर अब यह शहर 'पावा' की आध्यात्मिक शुद्धता की ओर बढ़ चला है.

यह भी पढ़ें- Hanuman Ji Son: बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी का भी था एक पुत्र! बिना विवाह के कैसे हुआ जन्म? जानें पत्नी और पुत्र का नाम

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Fazilnagar Kushinagar News Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: फाजिलनगर अब बना 'पावागढ़', क्या आप जानते हैं इस नाम में छिपे 2500 साल पुराने दो बड़े राज?
योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: फाजिलनगर अब बना 'पावागढ़', क्या आप जानते हैं इस नाम में छिपे 2500 साल पुराने दो बड़े राज?
धर्म
Tula Weekly Rashifal 31 May to 6 June 2026: तुला वाले लव लाइफ में जल्दबाजी से बाज आएं, देखें साप्ताहिक राशिफल
तुला वाले लव लाइफ में जल्दबाजी से बाज आएं, देखें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Hanuman Ji Son: बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी का भी था एक पुत्र! बिना विवाह के कैसे हुआ जन्म? जानें पत्नी और पुत्र का नाम
बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी का भी था एक पुत्र! बिना विवाह के कैसे हुआ जन्म, क्या आप जानते हैं उनकी पत्नी का नाम?
धर्म
Tula Rashifal June 2026: बिजनेस ग्रोथ के प्रबल योग, वैवाहिक जीवन में तनाव, देखें जून मासिक राशिफल
बिजनेस ग्रोथ के प्रबल योग, वैवाहिक जीवन में तनाव, देखें जून मासिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड न्यूज़: 😯'कॉकटेल 2' का ट्रेलर आउट, दिखेगा प्यार, दोस्ती और हार्टब्रेक का तड़का!
Mumbai में ताबड़तोड़ Bulldozer Action, दरगाह बना निशाना | Goregaon Bulldozer Action | Mumbai Police
Signature Case: Bengal चुनाव हार के बाद बिखर रही है TMC? | Abhisekh Banerjee | Breaking | Mamata
Signature Case: Mamata Banerjee के लिए 13 विधायक बने मुसिबत? | TMC | Abhisekh Banerjee | Breaking
Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
इमारतें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
इमारतें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी, 'अब बहुत...'
यूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी, 'अब बहुत...'
विश्व
US Ro Khanna: अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
क्रिकेट
IPL 2026 में फ्लॉप खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन, हार्दिक पांड्या कप्तान तो ऋषभ पंत विकेटकीपर
IPL 2026 में फ्लॉप खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन, हार्दिक पांड्या कप्तान तो ऋषभ पंत विकेटकीपर
बॉलीवुड
Cocktail 2 Trailer Out: रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गया शाहिद-कृति और रश्मिका का लव ट्रायंगल
रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गई शाहिद-कृति और रश्मिका की तिकड़ी
इंडिया
'50 विधायकों ने होटल में की बैठक, चुनाव चिह्न पर चाहते हैं कब्जा', TMC में टूट पर रिजू दत्ता का बड़ा दावा
'TMC के 50 MLA ने होटल में की बैठक, चुनाव चिह्न पर चाहते हैं कब्जा', रिजू दत्ता का बड़ा दावा
विश्व
Explained: बुढ़ापे पर कंट्रोल और सुअर के अंदर इंसानी अंगों की खेती! जवानी और ताकत के लिए पुतिन का नया प्रोजेक्ट क्या है?
बुढ़ापे पर काबू और सुअर के अंदर इंसानी अंग! जवानी और ताकत के लिए पुतिन का नया प्रोजेक्ट क्या?
जनरल नॉलेज
Snake Myths: जमीन में छिपे खजानों के पास अक्सर क्यों मिलते हैं सांप, क्या सच में करते हैं रखवाली?
जमीन में छिपे खजानों के पास अक्सर क्यों मिलते हैं सांप, क्या सच में करते हैं रखवाली?
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget