Fazilnagar Name Change: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के फाजिलनगर का नाम बदलकर 'पावागढ़' करने का जो ऐलान किया है, वह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है. यह भारत की उस खोई हुई विरासत को मुख्यधारा में लाने की कोशिश है, जो सदियों से इतिहास की धूल में दबी थी.

यह फैसला सीधे तौर पर उस मिट्टी की पहचान से जुड़ा है, जहां दो महान धर्मों, जैन और बौद्ध का संगम होता है. आखिर 'फाजिल' शब्द का असली मतलब क्या है और क्यों 'पावा' शब्द का अर्थ जानने के लिए आपको इतिहास के पन्नों को पलटना होगा.

अब फाजिलनगर को पावागढ़ के रूप में एक नई मान्यता देने जा रहे हैं... pic.twitter.com/1s0wEagEWi — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 2, 2026

'फाजिल' और 'पावा': भाषा विज्ञान का वह सच जो कम ही लोग जानते हैं

जब हम किसी शहर के नाम को बदलते हैं, तो हम अक्सर उसकी भाषाई जड़ों को भी बदलते हैं. फाजिलनगर के साथ भी यही हुआ है. 'फाजिल' (Fazil) मूल रूप से अरबी (Arabic) भाषा का एक अत्यंत सम्मानित शब्द है. इसका शाब्दिक अर्थ होता है विद्वान, गुणी, श्रेष्ठ या वह व्यक्ति जो ज्ञान में पूरी तरह निपुण हो.

मध्यकालीन भारत में जब प्रशासनिक कार्य और अदालती भाषा में फारसी और अरबी का प्रभाव बढ़ा, तो कई स्थानों का नाम ऐसे ही विशेषणों पर रखा गया. फाजिलनगर का अर्थ था 'विद्वानों का शहर.'

वहीं दूसरी ओर, जब हम 'पावा' या 'पावागढ़' की बात करते हैं, तो अर्थ पूरी तरह बदल जाता है. गुजरात के 'पावागढ़' में 'पावा' का अर्थ 'पवन' (हवा) से है, लेकिन कुशीनगर के संदर्भ में 'पावा' शब्द प्राचीन पालि और प्राकृत भाषा से आया है.

यहां इसका अर्थ 'पवित्र' या 'पावन' भूमि से है. इतिहासकारों के अनुसार, यह मल्ल गणराज्य की वह गौरवशाली राजधानी थी जिसने बुद्ध और महावीर दोनों को अपने आंचल में जगह दी.

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जैन धर्म का सर्वोच्च तीर्थ: जहां भगवान महावीर को मिला मोक्ष

फाजिलनगर का पावा नगर बनना जैन समुदाय के लिए एक भावनात्मक क्षण है. जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने इसी पावा नगर में अपना अंतिम उपदेश दिया था.

माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन, जिसे दुनिया दीपावली के रूप में मनाती है, इसी पवित्र भूमि पर भगवान महावीर ने 'महापरिनिर्वाण' (मोक्ष) प्राप्त किया था.

यहां स्थित प्राचीन जैन मंदिर और विशाल मानस्तंभ आज भी उस आध्यात्मिक ऊर्जा की गवाही देते हैं. योगी सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र को 'जैन सर्किट' का मुख्य केंद्र बनाना है, ताकि दुनिया भर के श्रद्धालु भगवान महावीर की निर्वाण स्थली पर आकर नमन कर सकें.

बौद्ध इतिहास का वह पन्ना: 'चुन्द लोहार' और बुद्ध का आखिरी भोजन

पावा नगर का इतिहास केवल जैन धर्म तक सीमित नहीं है. बौद्ध धर्मग्रंथों (त्रिपिटक) में पावा का उल्लेख एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में मिलता है. भगवान बुद्ध जब वैशाली से कुशीनगर की अपनी अंतिम यात्रा पर थे, तब वे पावा में ही रुके थे.

यही वह स्थान है जहां 'चुन्द' (Cunda) नाम के एक लोहार ने भगवान बुद्ध को भोजन कराया था. कहा जाता है कि इस भोजन के बाद बुद्ध का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वे अपनी अंतिम सांसें लेने के लिए कुशीनगर की ओर बढ़ गए.

आज भी यहां एक विशाल स्तूप के अवशेष मौजूद हैं, जिसे पुरातत्व विभाग 'चुन्द स्तूप' कहता है. यह स्थान दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए एक अत्यंत भावुक कर देने वाला तीर्थ स्थल है.

नाम बदलने से कैसे बदलेगी इस क्षेत्र की किस्मत?

अक्सर लोग सोचते हैं कि नाम बदलने से क्या होता है? लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 'पावागढ़' नाम जुड़ने से इस क्षेत्र की ब्रांडिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगी. कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने के बाद से विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आया है. अब 'पावागढ़' के रूप में इसे एक नई धार्मिक पहचान मिलेगी.

जल्द ही इस क्षेत्र में बड़े होटल, म्यूजियम और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. 'फाजिल' के विद्वान अतीत से निकलकर अब यह शहर 'पावा' की आध्यात्मिक शुद्धता की ओर बढ़ चला है.

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