बिहार चुनाव के लिए ओमप्रकाश राजभर ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सुभासपा में इन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी
Bihar Election 2025: सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. इसमें 20 बड़े नेताओं के नाम हैं.
सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव में अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की हैं. इस सूची में पार्टी के शीर्ष नेताओं को रखा गया है.
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बेटे डॉ अरविंद राजभर को बिहार चुनाव अभियान की कमान दी गई हैं. उन्होंने इस चुनाव में प्रचार के अभियान और पूरी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है. पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों को बिहार के चुनावी मैदान में उतरने और जनसमर्थन जुटाने के निर्देश दिए गए हैं.
अरविंद राजभर को दी गई जिम्मेदारी
सुभासपा ने इस संबंध में बिहार निर्वाचन विभाग से विधिवत अनुमति भी मांगी है. अरविंद राजभर ने बिहार चुनाव अभियान की कमान संभाल ली हैं. जिसके बाद पार्टी की रणनीति और प्रत्याशियों के चयन को लेकर इन्होंने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है.
सुभासपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह,
शशि भूषण प्रसाद, संगठन प्रभारी बिहार रितेश राम, प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर, तथा अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को जिम्मेदारी दी है जो लगातार चुनाव की समीक्षा एवं रणनीतिक बैठकें करने में जुटे हैं.
सूत्रों के अनुसार, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती हैं. यह सूची बिहार की विभिन्न विधानसभाओं में पार्टी की मज़बूत उपस्थिति और जनता के बीच बढ़ते जनाधार का प्रतिनिधित्व करेगी ताकि कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच पार्टी को मजबूती से रखा जा सके.
स्टार प्रचारकों में ये नाम शामिल
सुभासपा के स्टार प्रचारकों की सूची में अरविंद राजभर के अलावा, अरुण राजभर, संगठन मंत्री सालिक यादव, उपाध्यक्ष बलिराज राजभर, संतोष पांडेय, रजनीश श्रीवास्तव, विनोद राजभर, अंजली राजभर, शशिभूषण भारती, उपेंद्र राजवंशी, गुड्डू राजवंशी, संजय कुशवाहा, बेदी राम, रामानंद बौद्ध, विच्छेलाल राजभर और रितेश राम के नाम भी शामिल है.
