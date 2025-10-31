रामपुर नवाब ने आजम खान को बताया 'चोर-पाखंडी और डकैत', कहा- लड़की छेड़ने की वजह से गए जेल

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर के नवाबों को इडियट्स कहा जिसके बाद पूरा नवाब परिवार उनपर हमलावर हो गया है. रामपुर नवाब के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के नेता नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां ने उनपर पलटवार किया और उन्हें पाखंडी, चोर और लड़कियों को छेड़ने वाला बताया.

नवाब हमजा मियां ने कहा कि आजम खान कोई देश की आजादी की लड़ाई लड़ कर जेल नहीं गए बल्कि पहले ये इमरजेंसी के समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़की छेड़ने के आरोप में जेल गए थे और रामपुर में मंत्री रहते हुए लोगों के घर तोड़ने, लूटने और उनकी ज़मीनों पर कब्जे करने और बेटे के दो दो फ़र्ज़ी जन्म प्रमाणपत्र, पैनकार्ड और पासपोर्ट बनवाने में आज़म खान उनकी पत्नी और बेटा जेल गए.

आजम खान पर बरसे हमजा मियां

बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि आजम खान ने गर्ल्स हॉस्टल की दीवार कूदी थी और लड़की छेड़ी थी इसलिए इन पर अलीगढ़ में केस हुआ. इन्होंने जो कांड किए उसके लिए ये जेल गए. अगर मैं गलत काम करूंगा तो मैं भी जेल जाऊंगा. उन्होंने आजम को पाखंडी और भ्रष्ट बताते हुए जनता को लूटने वाला बताया.

हमजा मियां ने कहा कि नवाबों ने तो रामपुर की जनता के लिए रजा टेक्सटाइल मिल, रजा शुगर फैक्ट्री सहित तमाम इंडस्ट्री लगाई ताकि रामपुर के लोगों को रोजगार मिले और रामपुर में कई स्कूल, कॉलेज और डिग्री कालेज बनवाए. हम लोगों के हाथ मे कलम देना चाहते थे लेकिन, आजम खान ने फैक्ट्रियों में हड़ताल कराई और लोगों के हाथ मे कलम की जगह रिक्शे दे दिए.

सपा नेता पर लगाएं गंभीर आरोप

आजम खान ने सरकार का 800 करोड़ रुपया जो जनता के टैक्स का पैसा था और स्वार और टांडा की नगर पालिकाओं में विकास के लिए आया था वह पैसा इन्होंने अपनी निजी यूनिवर्सिटी में लगा लिया और फर्जी चंदे का नाटक किया. जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो आजम खान ने मंत्री रहते हुए पुलिस से लोगों को झूठे मुकदमों में बन्द करा करा कर उनकी जमीनें हड़प ली.

नवाब हमजा मियां ने आजम खान और उनके परिवार वालों को चुनौती देते हुए कहा कि वह मेरे सामने निर्दलीय किसी भी सीट से चुनाव लड़ लें पता लग जायेगा. लोक सभा चुनाव में अखिलेश यादव ने मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया और वह जीते जबकि आज़म खान उनका विरोध कर रहे थे और बसपा को सपोर्ट कर रहे थे. अब अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं कि आजम खान का कोई वोट बैंक नहीं है.

आज भी रामपुर की हर सीट पर हमारा वोट बैंक है. 2027 में महाराज योगी आदित्यनाथ जिस सीट से मुझे आदेश करेगे मैं वहां से चुनाव लडूंगा. 2027 में योगी सरकार भारी बहुमत से यूपी में तीसरी बार आएगी. आज़म खान की हड्डियों की मींग अब नही बची है. आज़म खान को उसकी औकात दिखाने का काम मैं करुंगा.

