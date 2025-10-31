हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर नवाब ने आजम खान को बताया 'चोर-पाखंडी और डकैत', कहा- लड़की छेड़ने की वजह से गए जेल

रामपुर नवाब ने आजम खान को बताया 'चोर-पाखंडी और डकैत', कहा- लड़की छेड़ने की वजह से गए जेल

Azam Khan: बीजेपी नेता और रामपुर के नवाब हमजा मियां ने सपा नेता आजम खान पर तीखा हमला किया है. उन्होंने आज़म खान को चोर, पाखंड़ी और लुटेरा बताया और कहा कि वो लड़कियों को छेड़ने के आरोप में जेल गए थे.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 31 Oct 2025 09:47 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर के नवाबों को इडियट्स कहा जिसके बाद पूरा नवाब परिवार उनपर हमलावर हो गया है. रामपुर नवाब के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के नेता नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां ने उनपर पलटवार किया और उन्हें पाखंडी, चोर और लड़कियों को छेड़ने वाला बताया. 

नवाब हमजा मियां ने कहा कि आजम खान कोई देश की आजादी की लड़ाई लड़ कर जेल नहीं गए बल्कि पहले ये इमरजेंसी के समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़की छेड़ने के आरोप में जेल गए थे और रामपुर में मंत्री रहते हुए लोगों के घर तोड़ने, लूटने और उनकी ज़मीनों पर कब्जे करने और बेटे के दो दो फ़र्ज़ी जन्म प्रमाणपत्र, पैनकार्ड और पासपोर्ट बनवाने में आज़म खान उनकी पत्नी और बेटा जेल गए.

आजम खान पर बरसे हमजा मियां

बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि आजम खान ने गर्ल्स हॉस्टल की दीवार कूदी थी और लड़की छेड़ी थी इसलिए इन पर अलीगढ़ में केस हुआ. इन्होंने जो कांड किए उसके लिए ये जेल गए. अगर मैं गलत काम करूंगा तो मैं भी जेल जाऊंगा. उन्होंने आजम को पाखंडी और भ्रष्ट बताते हुए जनता को लूटने वाला बताया. 

हमजा मियां ने कहा कि नवाबों ने तो रामपुर की जनता के लिए रजा टेक्सटाइल मिल, रजा शुगर फैक्ट्री सहित तमाम इंडस्ट्री लगाई ताकि रामपुर के लोगों को रोजगार मिले और रामपुर में कई स्कूल, कॉलेज और डिग्री कालेज बनवाए. हम लोगों के हाथ मे कलम देना चाहते थे लेकिन, आजम खान ने फैक्ट्रियों में हड़ताल कराई और लोगों के हाथ मे कलम की जगह रिक्शे दे दिए. 

सपा नेता पर लगाएं गंभीर आरोप

आजम खान ने सरकार का 800 करोड़ रुपया जो जनता के टैक्स का पैसा था और स्वार और टांडा की नगर पालिकाओं में विकास के लिए आया था वह पैसा इन्होंने अपनी निजी यूनिवर्सिटी में लगा लिया और फर्जी चंदे का नाटक किया. जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो आजम खान ने मंत्री रहते हुए पुलिस से लोगों को झूठे मुकदमों में बन्द करा करा कर उनकी जमीनें हड़प ली. 

नवाब हमजा मियां ने आजम खान और उनके परिवार वालों को चुनौती देते हुए कहा कि वह मेरे सामने निर्दलीय किसी भी सीट से चुनाव लड़ लें पता लग जायेगा. लोक सभा चुनाव में अखिलेश यादव ने मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया और वह जीते जबकि आज़म खान उनका विरोध कर रहे थे और बसपा को सपोर्ट कर रहे थे. अब अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं कि आजम खान का कोई वोट बैंक नहीं है. 

आज भी रामपुर की हर सीट पर हमारा वोट बैंक है. 2027 में महाराज योगी आदित्यनाथ जिस सीट से मुझे आदेश करेगे मैं वहां से चुनाव लडूंगा. 2027 में योगी सरकार भारी बहुमत से यूपी में तीसरी बार आएगी. आज़म खान की हड्डियों की मींग अब नही बची है. आज़म खान को उसकी औकात दिखाने का काम मैं करुंगा.  

UP Air Quality: नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ की हवा में सुधार, 300 के नीचे आया AQI, अभी भी खराब श्रेणी में हवा 

Published at : 31 Oct 2025 09:47 AM (IST)
Tags :
UP News AZam Khan Rampur News Hamza Mian
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भारत के लिए कैसे निभाई बड़ी भूमिका
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd T20: फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भारत के लिए कैसे निभाई बड़ी भूमिका
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd T20: फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Day 10: 'एक दीवाने की दीवानियत' उड़ा रही गर्दा, 10वें दिन का कलेक्शन भी शानदार, तोड़ेगी अब इस फिल्म का रिकॉर्ड
'एक दीवाने की दीवानियत' उड़ा रही गर्दा, 10वें भी दिन की कमाई भी शानदार
हेल्थ
शुगर कनेक्शन ने खोला बच्चों के कैंसर का राज, डॉक्टर बोले- अब बदलेगा इलाज का तरीका
शुगर कनेक्शन ने खोला बच्चों के कैंसर का राज, डॉक्टर बोले- अब बदलेगा इलाज का तरीका
जनरल नॉलेज
लाल-पीले, नीले-हरे... आखिर अलग-अलग रंग की क्यों बनाई जाती है दवा, क्या है इसकी वजह?
लाल-पीले, नीले-हरे... आखिर अलग-अलग रंग की क्यों बनाई जाती है दवा, क्या है इसकी वजह?
ट्रेंडिंग
भरे सिलेंडर पर रखा बम और लगा दी आग! इसके बाद जो हुआ देखकर फटी रह जाएंगी आंखें- वीडियो वायरल
भरे सिलेंडर पर रखा बम और लगा दी आग! इसके बाद जो हुआ देखकर फटी रह जाएंगी आंखें- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget