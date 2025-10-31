उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने के साथ ही हवा की गुणवत्ता पर इसका असर दिखने लगा है. दीपावली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर से सटे जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई हैं. जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है. हालांकि शुक्रवार 31 अक्टूबर को इन जगहों पर हवा में मामूली सुधार होता दिख रहा है और औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो घटकर 300 के नीचे आ गया है.

यूपी में दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत जैसे जिलों में पिछले कुछ दिनों में हवा बेहद ख़राब दर्ज की गई. मेरठ तो कई जिनों तक प्रदेश का सबसे प्रदूषित हवा वाला जनपद दर्ज किया गया. यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार तक चला गया था. जो बेहद खतरनाक श्रेणी की हवा मानी जाती है. लेकिन शुक्रवार को इसमें राहत देखने को मिल रही है.

मेरठ में 300 के नीचे आया AQI

केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक मेरठ के पल्लवपुरम में आज सुबह छह बजे हवा में प्रदूषण का स्तर 217 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी में आता है. जबकि जयभीम नगर एक्यूआई 178 और गंगा नगर में एक्यूआई 152 रिकॉर्ड किया गया जो मध्यम श्रेणी में आता है. यानी यहां हवा अब पहले से काफी बेहतर दिख रही है.

पहले के मुकाबले हवा में सुधार

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आज भी हवा बेहद खराब की श्रेणी के काफी नजदीक बनी हुई है. यहां लोनी इलाके में आज सुबह हवा में प्रदूषण की मात्रा 298 रिकॉर्ड की गई है, वसुंधरा इलाके में हवा में प्रदूषण का स्तर 286 और संजय नगर में एक्यूआई 204 दर्ज किया गया, जो ख़राब श्रेणी में आता है.



इसके अलावा नोएडा, मुजफ्फरनगर में भी हवा में प्रदूषण की मात्रा पहले से कम हुई है. नोएडा के सेक्टर-125 में आज सुबह एक्यूआई 263, सेक्टर-1 में 246 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी में आता हैं जबकि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में जहां प्रदूषण का स्तर 300 के पार तक चला गया था वहां आज सुबह एक्यूआई 181 यानी मध्यम स्तर आ गया. मुजफ्फरनगर में एक्यूआई लेवल 194 रिकॉर्ड किया गया.

राजधानी लखनऊ में भी हवा की गुणवत्ता संतोषजनक बनी हुई हैं. यहां लगभग सभी जगहों पर हवा ग्रीन ज़ोन में देखने को मिली. लखनऊ की अंबेडकर यूनिवर्सिटी इलाके में एक्यूआई 52, गोमती नगर में 34, लालबाग इलाके में हवा की गुणवत्ता 56 रही, जो संतोषजनक श्रेणी में आती है.

