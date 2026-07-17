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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे हरीश रावत, उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज

राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे हरीश रावत, उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज

Rahul Gandhi Dehradun Visit: राहुल गांधी ने फोन पर हरीश रावत से बातचीत की है और उनकी तबियत के बारे में हाल-चाल जाना. राहुल गांधी ने उनसे तबियत ठीक कर जल्द चुनाव में जुटने को कहा है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 17 Jul 2026 04:59 PM (IST)
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उत्तराखंड के देहरादून में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा छात्रों की समस्याओं को लेकर 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम  बन्नू कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित किया जा रहा है. जिसमें रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे. इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी की भी खबरों की चर्चा जोर पकड़ रही है. क्योंकि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने फोन पर हरीश रावत से बातचीत की है और उनकी तबियत के बारे में हाल-चाल जाना. राहुल गांधी ने उनसे तबियत ठीक कर जल्द चुनाव में जुटने को कहा है. जिस पर हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस की एकजुटता का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी. इससे पहले माना जा रहा था कि हरीश रावत नाराज हैं और वे संगठन महासचिव वेणुगोपाल की संगठन बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे.

कांग्रेस नेता अमर मेहता के घर पहुंचे राहुल गांधी 

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राहुल गांधी दिवंगत नेता अमर मेहता के घर पहुंचे और उनके परिवार से मिल उन्हें सांत्वना दी. अमर मेहता की गुरूवार को कार्यक्रम स्थल पर हुए एक हादसे में मौत हो गयी थी. जिसके चलते राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी बदलाव हुआ. इससे पहले वे शाम पांच बजे आने वाले थे और 7 बजे बन्नू ग्राउंड पर पहुंचते.

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2.5 लाख से अधिक छात्र जुटने का दावा 

स्थानीय कांग्रेस संगठन द्वारा 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है. दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में ढाई लाख से अधिक छात्र जुटेंगे. क्योंकि इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. 

यहां बता दें कि इससे पहले छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कोटा में पहला कार्यक्रम किया था, जिसके बाद अब उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून को चुना है. इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने पिछले दिनों नीट पेपर लीक समेत कई परीक्षाओं पर सवाल उठाया और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा माँगा था.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 17 Jul 2026 04:59 PM (IST)
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RAHUL GANDHI UTTARAKHAND NEWS Chhatron Ki Goonj
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