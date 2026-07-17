राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे हरीश रावत, उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज

उत्तराखंड के देहरादून में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा छात्रों की समस्याओं को लेकर 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम बन्नू कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित किया जा रहा है. जिसमें रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे. इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी की भी खबरों की चर्चा जोर पकड़ रही है. क्योंकि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने फोन पर हरीश रावत से बातचीत की है और उनकी तबियत के बारे में हाल-चाल जाना. राहुल गांधी ने उनसे तबियत ठीक कर जल्द चुनाव में जुटने को कहा है. जिस पर हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस की एकजुटता का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी. इससे पहले माना जा रहा था कि हरीश रावत नाराज हैं और वे संगठन महासचिव वेणुगोपाल की संगठन बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे.

कांग्रेस नेता अमर मेहता के घर पहुंचे राहुल गांधी

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राहुल गांधी दिवंगत नेता अमर मेहता के घर पहुंचे और उनके परिवार से मिल उन्हें सांत्वना दी. अमर मेहता की गुरूवार को कार्यक्रम स्थल पर हुए एक हादसे में मौत हो गयी थी. जिसके चलते राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी बदलाव हुआ. इससे पहले वे शाम पांच बजे आने वाले थे और 7 बजे बन्नू ग्राउंड पर पहुंचते.

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2.5 लाख से अधिक छात्र जुटने का दावा

स्थानीय कांग्रेस संगठन द्वारा 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है. दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में ढाई लाख से अधिक छात्र जुटेंगे. क्योंकि इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं.

यहां बता दें कि इससे पहले छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कोटा में पहला कार्यक्रम किया था, जिसके बाद अब उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून को चुना है. इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने पिछले दिनों नीट पेपर लीक समेत कई परीक्षाओं पर सवाल उठाया और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा माँगा था.

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