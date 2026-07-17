हनुमानगढ़ी में नमाज हुई थी या नहीं? सीएम योगी के दावे पर बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान

पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी मंदिर एक मुस्लिम द्वारा बनवाया गया था और वहां एक पत्थर के शिलालेख पर इसका उल्लेख है.

बृजभूषण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाल ही में की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, ऐसा कहना गलत है. उन्होंने दावा किया कि मंदिर का इतिहास अलग है और लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए.

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'मुस्लिम ने बनवाया थी मंदिर'

बृजभूषण सिंह ने कहा, "हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई... ऐसा कहना गलत है. लोगों को पता होना चाहिए कि यह हनुमानगढ़ी एक मुस्लिम ने बनवाई थी. वहां एक पत्थर के शिलालेख पर इसका जिक्र है." उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

विपक्ष ने किया स्वागत, बीजेपी में असमंजस

विपक्षी दलों ने बृजभूषण सिंह के बयान का स्वागत किया है. वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसे व्यक्तिगत राय बताया है. बयान को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर के पास स्थित हनुमानगढ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं. हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़े जाने की बात कही थी, जिस पर बृजभूषण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है.

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