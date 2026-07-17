कौशांबी के स्कूल में चाकू-चापड़ लेकर पहुंची प्रधानाध्यापिका, दहशत में भागे बच्चे

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जनपद में लुकिया डोरमा प्राथमिक विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका शिखा सिंह अचानक अपने साथ बैग में चाकू और चापड़ लेकर पहुंच गई. शिक्षिका ने जैसे ही बैग से चाकू और चापड़ निकाल कर दोनों हाथ में लिया तो बच्चे दहशत में आ गए. यह नजारा देख छात्र-छात्राएं स्कूल छोड़कर अपने घर भाग गए.

जानकारी होने पर तमाम अभिभावक स्कूल पहुंचे. वह भी नजारा देख दंग रह गए. सूचना बीआरसी एवं इलाकाई पुलिस को दी गई. मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी एवं पुलिस पहुंची. तब जाकर अभिभावकों एवं शिक्षकों ने राहत की सांस ली. पूछताछ करने पर शिक्षिका ने बताया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए चाकू और चापड़ साथ लेकर आईं हैं. उधर इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गयी है. शिक्षिका की हरकत से हर कोई हैरान है.

परिवार का मानसिक बीमारी का दावा

खंड शिक्षा अधिकारी ने इंचार्ज प्रधानाध्यापिका शिखा सिंह के घर फोन कर मामले की जानकारी उनके पति को दी तो उन्होंने बताया कि वह इन दिनों बीमार चल रही हैं. उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है. इसकी वजह से वह ऐसी हरकत कर रही हैं. शिक्षिका के घर वालों के आने के पश्चात उन्हें सौप कर इलाज की सलाह दी गई. फिलहाल घटना के बाद बच्चों में दहशत का माहौल है.

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विभागीय कार्रवाई शुरू

बेसिक शिक्षा अधिकारी कमलेंद्र कुशवाहा ने बताया कि इंचार्ज प्रधानाध्यापिका शिखा सिंह का हाथ में चापड़ एवं चाकू का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जानकारी होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी को मौके पर भेजा गया. विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है. साथ ही विभाग द्वारा नियमानुसार निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है. यह कहीं से भी उचित नहीं है, यह बिल्कुल निंदनीय है. शिक्षा के मंदिर में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए.

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