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बदरीनाथ मंदिर चोरी मामला: SIT की कार्रवाई, पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान गिरफ्तार

Badrinath Temple Donation Theft Case: आरोप है कि राजेन्द्र चौहान ने अपने पद पर रहते हुए नियमों को ताक पर कहते हुए दान पतियों से आने वाली रकम को धीरे-धीरे गायब कर दिया.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 17 Jul 2026 04:18 PM (IST)
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उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को बद्रीनाथ मंदिर के कथित दान चोरी मामले में SIT ने गिरफ्तार कर लिया है. SIT ने चार घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया. उन्हें कल, 18 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा. आरोपी राजेन्द्र चौहान 30 जून को ही रिटायर हुए थे.

आरोप है कि राजेन्द्र चौहान ने अपने पद पर रहते हुए नियमों को ताक पर कहते हुए दान पतियों से आने वाली रकम को धीरे-धीरे गायब कर दिया. बीते दिनों जब मंदिर के ऑडिट में चोरी की खबरें सामने आयीं तो हडकंप मच गया था. जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस की SIT इसकी जांच कर रही थी.

(ये खबर अपडेट हो रही है)

Published at : 17 Jul 2026 04:18 PM (IST)
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