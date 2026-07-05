वाराणसी में बदला मौसम का मिजाज, गंगा घाटों पर ठंडी हवाओं का लुत्फ ले रहे लोग

गंगा घाटों पर घूमने आए पर्यटकों के लिए यह बदला हुआ मौसम किसी शानदार सौगात से कम नहीं था. तेज हवाओं के बीच घाटों की सीढ़ियों पर बैठे लोगों और नौका विहार का आनंद ले रहे पर्यटकों ने इस पल को खूब कैमरे में कैद किया. मौसम सुहाना होने से नाविकों को भी घाट पर अच्छी भीड़ की उम्मीद है.