एक्सप्लोरर
वाराणसी में बदला मौसम का मिजाज, गंगा घाटों पर ठंडी हवाओं का लुत्फ ले रहे लोग
Varanasi Weather Update: वाराणसी में मौसम ने करवट ली है. तेज हवाओं और घने बादलों से तापमान में भारी गिरावट आई है. गंगा घाटों पर मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है.
वाराणसी में मौसम ने ली करवट
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 05 Jul 2026 07:11 PM (IST)
Tags :UP NEWS Varanasi Weather VARANASI NEWS
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
वाराणसी में बदला मौसम का मिजाज, गंगा घाटों पर ठंडी हवाओं का लुत्फ ले रहे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
5 Photos
वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव के बेटा-बेटी, काशी विश्वनाथ में किए दर्शन, चर्चा में तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
10 Photos
लखनऊ अग्निकांड: शीशे पर पत्थर फेंके और दीवारें तोड़ीं, इस हालत में निकाले गए शव, डरा देंगी ये Photos
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
9 Photos
CM योगी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक, योग दिवस पर इन मुख्यमंत्रियों ने किया योगासन, देखें खास तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 Photos
यूपी पुलिस परीक्षा की कठिन डगर! खिड़कियों के रास्ते ट्रेन में घुसे अभ्यर्थी; सामने आईं तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
वाराणसी के चौराहों की बदल रही तस्वीर, हेरिटेज घड़ियों से मिलेगी शहर को आध्यात्मिक पहचान, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
वाराणसी में प्रचंड गर्मी भी बेअसर, गंगा आरती और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने उमड़ा भक्तों का सैलाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
5 Photos
कुछ समय पहले ही पत्नी अपर्णा और बेटियों संग घूमने गए थे प्रतीक यादव, पूल में मस्ती की तस्वीरें आईं सामने
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राज्य
'आप कौन हैं...', अरविंद केजरीवाल ने BJP अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए क्यों कही ये बात? जानें पूरा मामला
राज्य
UP चुनाव में BJP की टेंशन बढ़ाएंगे चिराग पासवान? 403 सीटों पर पार्टी का ये है प्लान, गठबंधन पर सस्पेंस!
राज्य
फिरोजाबाद: युवती ने प्रेमी संग मिलकर दादा को मार दिया, शव को गड्ढे में डालकर लगा दी आग
राज्य
संजय राउत का बड़ा दावा, 'कांग्रेस MLC को पार्टी बदलने के लिए दिया गया 20 करोड़ का ऑफर'
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
वाराणसी में बदला मौसम का मिजाज, गंगा घाटों पर ठंडी हवाओं का लुत्फ ले रहे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
5 Photos
वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव के बेटा-बेटी, काशी विश्वनाथ में किए दर्शन, चर्चा में तस्वीरें
प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
विकास की दौड़ में पीछे छूटती एक बड़ी आबादी: दिव्यांग युवाओं के लिए कौशल विकास अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है
Opinion