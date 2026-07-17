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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हमें जिन्ना नहीं गन्ना पसंद है...', पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे CM योगी

'हमें जिन्ना नहीं गन्ना पसंद है...', पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे CM योगी

UP News: पश्चिमी यूपी के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2017 से पहले बिजनौर की स्थिति अलग थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री यहां आने से बचते थे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 17 Jul 2026 04:33 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बिजनौर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में विपक्ष पर तीखा हमला बोला. सीएम अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, गन्ना किसानों, धार्मिक आयोजनों और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों सहित कई मुद्दों पर अपनी सरकार का पक्ष रखा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा ये वो लोग हैं जिन्हें जिन्ना पसंद हैं, हमें जिन्ना नहीं, गन्ना पसंद है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में गन्ने का मूल्य बढ़ाया है और प्रदेश को अपराध, माफिया, दंगा और कर्फ्यू से मुक्त बनाया है.

सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले बिजनौर की स्थिति अलग थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री यहां आने से बचते थे. उन्होंने कहा कहा जाता था कि बिजनौर मुख्यमंत्री के लिए अपशकुन है, लेकिन मैं कहता हूं कि वे स्वयं ही अपशकुन थे, इसलिए बिजनौर उन्हें स्वीकार नहीं करता था." उन्होंने महाभारत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह वही पावन भूमि है, जहां भगवान श्रीकृष्ण महात्मा विदुर के घर साग खाने आए थे. उन्होंने कहा कि ऐसी पवित्र धरती पर कौन नहीं आना चाहेगा.

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कांवड़ यात्रा और कानून-व्यवस्था पर भी दिया बयान

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारें अपराधियों पर नियंत्रण नहीं कर पाती थीं, इसलिए कांवड़ यात्रा, जन्माष्टमी, रामनवमी की शोभायात्रा और दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगाए जाते थे. उन्होंने दावा किया कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नियंत्रण है और इसी वजह से धार्मिक आयोजन पूरे उत्साह और सुरक्षा के साथ संपन्न हो रहे हैं.

वहीं मुख्यमंत्री ने बिना किसी दल का नाम लिए कहा कि कुछ लोग बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन काम योगेंद्र नाथ मंडल जैसा करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जाति के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति कर रहा है और सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने लोगों से ऐसी प्रवृत्तियों से सतर्क रहने की अपील की. सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य विकास, सुशासन और कानून का राज स्थापित करना है तथा प्रदेश को अपराध और अराजकता से मुक्त रखना सरकार की प्राथमिकता है.

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Published at : 17 Jul 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Jinnah UP NEWS YOGI ADITYANATH
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