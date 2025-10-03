हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अलीगढ़ में चलती ट्रेन से नीचे गिरा शख्स, RPF जवान ने सूझबूझ से बचाई जान, वीडियो वायरल

अलीगढ़ में चलती ट्रेन से नीचे गिरा शख्स, RPF जवान ने सूझबूझ से बचाई जान, वीडियो वायरल

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में चलती ट्रेन के नीचे से युवक को रेलवे पुलिसकर्मी द्वारा जिंदा बचा लिया गया. आरपीएफ कॉन्स्टेबल बनवारी लाल ने तत्परता दिखाई.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 Oct 2025 07:39 PM (IST)
अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर  उस समय बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब एक यात्री चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म से ट्रेन के नीचे  गिर पड़ा. लेकिन मौके पर तैनात आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) के कॉन्स्टेबल बनवारी लाल की सूझबूझ और फुर्ती से यात्री की जान बच गई.

यह घटना न केवल स्टेशन पर मौजूद लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम थी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि रेलवे सुरक्षा बल किस तरह यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए चौकसी बरतता है.

जानकारी के अनुसार, घटना दोपहर लगभग 2:45 बजे की है. अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर दिल्ली जाने के लिए इरफान पुत्र मुंसी, निवासी महफूज नगर थाना रोरावर पहुंचे थे. जल्दी-जल्दी में उन्होंने गलती से 'दिल्ली स्पेशल फेयर अमृत भारत एक्सप्रेस' में चढ़ाई कर दी. जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ट्रेन चलने लगी थी. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

चलती ट्रेन से उतरने लगा युवक

घबराहट में इरफान ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की. इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे लड़खड़ाकर प्लेटफॉर्म से ट्रेन के नीचे गिर पड़े. ट्रेन की रफ्तार अधिक होने के कारण खतरा और बढ़ गया था.

जरा-सी चूक से वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया, जिससे उसकी जान जाना तय था. लेकिन इसी बीच वहां ड्यूटी पर मौजूद आरपीएफ कॉन्स्टेबल बनवारी लाल ने तत्परता दिखाते हुए यात्री को पकड़कर खींच लिया और बड़े हादसे को टाल दिया.

यात्रियों में मची अफरा-तफरी

घटना को देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों और परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. कुछ ही पल के लिए सभी लोग यह सोचकर सहम गए कि यात्री ट्रेन की चपेट में आ गया होगा. लेकिन जब देखा कि कॉन्स्टेबल ने इरफान को सुरक्षित बचा लिया है तो राहत की सांस ली. 

मौके पर मौजूद कई यात्रियों ने कॉन्स्टेबल की बहादुरी की सराहना की. इरफान को गिरने के कारण हल्की-फुल्की चोटें आईं, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का चिकित्सीय उपचार कराने से मना कर दिया और सीधे अपने घर लौट गए.

सीसीटीवी में कैद हुई बहादुरी

यह पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में साफ-साफ दिख रहा है कि ट्रेन जैसे ही गति पकड़ती है, इरफान उसमें से उतरने की कोशिश करते हैं और प्लेटफॉर्म पर गिर जाते हैं. तभी अचानक कॉन्स्टेबल बनवारी लाल तुरंत दौड़ते हुए उन्हें खींच लेते हैं और संभावित मौत के मुंह से बाहर निकाल लाते हैं.

 देर रात करीब 9:30 बजे यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो देखने के बाद लोग कॉन्स्टेबल की सराहना करते नहीं थक रहे. कई लोगों ने लिखा कि यदि सेकंड भर की भी देरी हो जाती तो यात्री की जान चली जाती.

आरपीएफ की चौकसी और जिम्मेदारी

इस घटना पर आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह ने बताया कि यह रेलवे सुरक्षा बल की जिम्मेदारी का हिस्सा है कि यात्रियों को हर हाल में सुरक्षित रखा जाए. उन्होंने कहा कि कॉन्स्टेबल बनवारी लाल ने जिस प्रकार तत्परता दिखाते हुए यात्री की जान बचाई है, वह वाकई सराहनीय है.

आरपीएफ अक्सर यात्रियों को जागरूक करने के लिए स्टेशन पर घोषणाएं कराता है कि चलती ट्रेन से चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें. इसके बावजूद कई बार यात्री जल्दबाजी में यह गलती कर बैठते हैं. उन्होंने कहा कि यदि यात्री नियमों का पालन करें तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है.

इस घटना पर यात्री ने क्या कहा?

घटना के बाद यात्री इरफान ने कहा कि वे बेहद घबरा गए थे और अपनी गलती की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था. उन्होंने कॉन्स्टेबल बनवारी लाल को धन्यवाद देते हुए कहा– 'आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उनकी वजह से. अगर उन्होंने समय रहते पकड़कर खींचा न होता तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता.'

इरफान ने यह भी स्वीकार किया कि जल्दबाजी और गलती से उन्होंने गलत ट्रेन पकड़ ली और उसी जल्दबाजी में उतरने की कोशिश की. उन्होंने अन्य यात्रियों से भी अपील की कि वे कभी भी चलती ट्रेन से चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें.

सोशल मीडिया पर मिला सम्मान

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कॉन्स्टेबल बनवारी लाल की जमकर तारीफ की. कई लोगों ने उन्हें 'रियल हीरो' और 'मसीहा' कहा. वहीं कुछ यात्रियों ने यह भी लिखा कि यदि हर रेलवे कर्मचारी इतनी ही सतर्कता और जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाए, तो रेलवे यात्रियों के लिए और भी सुरक्षित बन सकता है.

बार-बार होती हैं इस तरह की घटनाएं

रेलवे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हर साल देशभर में हजारों यात्री जल्दबाजी या लापरवाही के चलते चलती ट्रेन से चढ़ने या उतरने की कोशिश करते हैं और गंभीर हादसों का शिकार हो जाते हैं. अलीगढ़ सहित पूरे उत्तर मध्य रेलवे ज़ोन में भी इस तरह की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहती हैं. हालांकि आरपीएफ और रेलवे प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चलाता है, लेकिन फिर भी कई यात्री नियमों को नजरअंदाज कर अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं.

Published at : 03 Oct 2025 07:36 PM (IST)
Railway Police UP NEWS Aligarh News
