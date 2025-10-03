हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा में वायरल पोस्टर पर सियासी संग्राम तेज, सपा कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने किया विरोध-प्रदर्शन

नोएडा में वायरल पोस्टर पर सियासी संग्राम तेज, सपा कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने किया विरोध-प्रदर्शन

समाजवादी पार्टी ने वायरल पोस्टर को बेहद आपत्तिजनक करार देते हुए थाना में विरोध दर्ज कराया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर नारेबाजी की और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

By : आईएएनएस | Updated at : 03 Oct 2025 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी (सपा) ने एक वायरल पोस्टर को बेहद आपत्तिजनक करार देते हुए थाना सेक्टर-24 में विरोध दर्ज कराया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर नारेबाजी की और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा. मामला एक ऐसे पोस्टर से जुड़ा है जो एक्स पर वायरल हो रहा है. पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हवन करते हुए दर्शाया गया है, जबकि उसके ऊपरी हिस्से में लिखा है, “जब-जब धर्म की स्थापना होती है, तब-तब असुरों को परेशानी होती है.”

जाने और किन नेताओं के तस्वीरों को दिया गया 'राक्षस रुप'!

इसके ठीक ऊपर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरों को कथित रूप से ‘राक्षस रूप’ में प्रदर्शित किया गया है. इस पोस्टर के सामने आते ही सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया. सपा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल थाना सेक्टर-24 पहुंचा.

समाजवादी कार्यकर्ताओ ने किया थाने में जमकर नारेबाजी 

कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर नारेबाजी की और कहा कि इस तरह के पोस्टर समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं.  यह न केवल विपक्षी नेताओं का अपमान है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी हमला है. सपा नेताओं ने पुलिस को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि यह पोस्टर कथित तौर पर नोएडा के चौड़ा गांव निवासी एक युवक द्वारा बनाया और शेयर किया गया है.

शिकायत पत्र में लिखा गया है कि यह कृत्य जानबूझकर शहर का माहौल खराब करने और राजनीतिक द्वेष फैलाने के उद्देश्य से किया गया है. उन्होंने मांग की कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए. सपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो वे व्यापक आंदोलन करेंगे.

उनका कहना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, परंतु मर्यादा का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस अधिकारियों ने शिकायत पत्र लेकर मामले की जांच का आश्वासन दिया है.

और पढ़ें
Published at : 03 Oct 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Up Politics SAMAJWADI PARTY LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पंजाब
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections: JDU का चुनावी वार, Lalu Yadav को बताया 'रावण', कहा- 2025 में सर्वनाश करेगी जनता'
Bareilly Violence: बरेली में 'अलर्ट', इंटरनेट बंद, चप्पे-चप्पे पर Police तैनात
PoK Protests: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 'आजादी' का आंदोलन, मुनीर आर्मी फेल
American Shutdown का असर भारी पड़ेगा! भारत भी अछूता नहीं | ABPLIVE
UP On High Alert: Bareilly छावनी में तब्दील, Drone से निगरानी, 48 घंटे Internet बंद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पंजाब
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
बिहार
Jan Suraj Candidates List: प्रशांत किशोर ने तैयार कर ली प्रत्याशियों की लिस्ट, 9 अक्टूबर को जारी होगी पहली सूची
प्रशांत किशोर ने तैयार कर ली प्रत्याशियों की लिस्ट, 9 अक्टूबर को जारी होगी पहली सूची
लाइफस्टाइल
Boredom Management Tips: किसी का इंतजार करना हर बार नहीं होता बोरिंग, होते हैं इसके गजब के फायदे, पढ़ें यह रिसर्च
किसी का इंतजार करना हर बार नहीं होता बोरिंग, होते हैं इसके गजब के फायदे, पढ़ें यह रिसर्च
शिक्षा
ऐसे पढ़ाई करते हैं टॉपर्स...90/20 वाला रूल फॉलो करेंगे तो आप भी बन जाएंगे जीनियस
ऐसे पढ़ाई करते हैं टॉपर्स...90/20 वाला रूल फॉलो करेंगे तो आप भी बन जाएंगे जीनियस
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget