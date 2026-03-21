नोएडा: TRAI अधिकारी बनकर डराते थे, CBI जांच का देते थे झांसा, डिजिटल अरेस्ट गिरोह का भंडाफोड़

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: TRAI अधिकारी बनकर डराते थे, CBI जांच का देते थे झांसा, डिजिटल अरेस्ट गिरोह का भंडाफोड़

Noida News: TRAI अधिकारी बनकर डराते थे, CBI जांच का देते थे झांसा, डिजिटल अरेस्ट गिरोह का भंडाफोड़

Noida News In Hindi: नोएडा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया. ऋषभ तिवारी और कुंवर शुक्ला गिरफ्तार, जिनके खातों में 4.17 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन मिले.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: जतिन राय | Updated at : 21 Mar 2026 09:33 AM (IST)
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नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने अमेठी के रहने वाले दो युवकों ऋषभ तिवारी और कुंवर शुक्ला को नोएडा के सेक्टर-63 से गिरफ्तार किया है. इनके बैंक खातों से करीब 4 करोड़ 17 लाख रुपये के संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं.

 TRAI अधिकारी बनकर किया फोन

यह गिरफ्तारी 13 मार्च को दर्ज एक शिकायत के बाद हुई. शिकायत में बताया गया कि एक पीड़ित को TRAI अधिकारी बनकर फोन किया गया और कहा गया कि उनके मोबाइल नंबर से अश्लील वीडियो भेजे जा रहे हैं जिसकी जांच CBI और मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है. डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर आरोपियों ने पीड़ित से लाखों रुपये ऐंठ लिए.

 ठगी के पैसे जमा करने के लिए गैंग को देते थे अपने बैंक खाते

DCP साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि जांच में सामने आया कि ये दोनों आरोपी ठगी करने वाले बड़े गैंग को अपने बैंक खाते उपलब्ध कराते थे. इनके खातों में ठगी के 10.95 लाख रुपये जमा पाए गए. इसके अलावा इनके खातों के खिलाफ उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, बिहार और जम्मू-कश्मीर में शिकायतें दर्ज हैं. अब तक इन खातों में कुल 4 करोड़ 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी की राशि प्राप्त की गई है.

 दो मोबाइल फोन बरामद, BNS और IT Act के तहत मुकदमा

पुलिस ने आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. दोनों के खिलाफ BNS की धारा 308, 318, 319 और IT Act की धारा 66D के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है. साइबर सेल ने अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर डरें नहीं और ऐसी स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें.

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Published at : 21 Mar 2026 09:33 AM (IST)
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