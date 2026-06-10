हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में आगरा-मेरठ समेत 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, जानें मौसम का हाल

UP Weather: यूपी में आगरा-मेरठ समेत 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, जानें मौसम का हाल

UP Weather: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मिलाजुला मौसम देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं आंधी बारिश की चेतावनी दी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 10 Jun 2026 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मौसम बदल गया है. मंगलवार रात नोएडा-गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली हैं. मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. वहीं बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कुछ जिलों में हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा. 

मौसम विभाग ने आज 10 जून को यूपी में मिलाजुला मौसम रहने के अनुमान जताया है. प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं तेज धूल भरी आंधी की भी अलर्ट दिया गया है. इनमें सहारनपुर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, सँभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया जिले शामिल हैं.  

[

यूपी में आज भी आंधी-बारिश का अलर्ट

इनके अलावा लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बलिया, मऊ, गाज़ीपुर, वाराणसी, मीरजापुर और चंदौली में भी गरज-चमक और वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है. इन जिलों में 40-50 किमी की रफ़्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलेंगी.  

इन जिलों में हीटवेव की चेतावनी

जबकि बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी के जिलों में आज भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रही हैं. मौसम विभाग ने यहां के बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, फतेहपुर, कौशांबी, प्रयागराज, संत रविदास नगर और सोनभद्र में हीट वेव का अलर्ट है. 

राम मंदिर में चंदे के गबन के आरोपों के बीच रामभद्राचार्य बोले- अखिलेश यादव ठीक नहीं कर रहे...

यूपी में आने वाले दिनों में भी कहीं बारिश तो कहीं लू का असर देखने को मिलेगा. 11 और 12 जून को प्रदेश के दोनों हिस्सों में झमाझम बारिश होगी, जिससे लोगों को गर्मी से और राहत मिलेगी. प्रदेश में अगले पाँच दिन बादलों की आवाजाही जारी रहेगा और कहीं-कहीं बारिश होगी. 

18 जून को यूपी में एंट्री करेगा मानसून

मौसम विभाग ने मानसून को लेकर भी अपडेट दिया है. देश में मानसून तेज गति से आगे बढ़ रहा हैं. मानसून अब तक देश के 12 राज्यों तक पहुँच चुका हैं. उत्तर प्रदेश में 18 जून के बाद मानसून की कभी भी एंट्री हो जाएगी. जिसके बाद बारिश का सिलसिला और तेज हो जाएगा. इससे पहले प्रदेश में प्री मानसून का असर देखने को मिल रहा है. 

गाजीपुर एनकाउंटर पर NDA में दरार! संजय निषाद बोले- 'शाही ब्राह्मणों के साथ हैं तो हम बिंद समाज के साथ'

Published at : 10 Jun 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आगरा-मेरठ समेत 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, जानें मौसम का हाल
यूपी में आगरा-मेरठ समेत 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मोदी के 12 साल: उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई सेवाओं की कायापलट
मोदी के 12 साल: उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई सेवाओं की कायापलट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन शक्ति बना महिला सशक्तीकरण का मॉडल, यूपी में बेटियों को मिली सुरक्षा
मिशन शक्ति बना महिला सशक्तीकरण का मॉडल, यूपी में बेटियों को मिली सुरक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: वस्त्रोद्योग के लिए नई कौशल विकास व्यवस्था तैयार हो, ग्रामोद्योग और माटी कला को नई गति: CM योगी
वस्त्रोद्योग के लिए नई कौशल विकास व्यवस्था तैयार हो, ग्रामोद्योग और माटी कला को नई गति: मुख्यमंत्री योगी
Advertisement

वीडियोज

Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Ujjwala Yojna Rule Change | Bharat ki Baat: अब तो मंत्री भी बोले..'महंगाई चिंताजनक' | PM Modi | BJP
Gas Crisis | Inflation | Sandeep Chaudhary: 'महंगाई बम' का धमाका! क्या गरीबों का दम निकल रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
30 हजार फीट पर बवाल: यात्री ने तोड़ा विमान का शीशा, फिर भागने की कोशिश, जानें क्या मिल सकती है सजा
30 हजार फीट पर बवाल: यात्री ने तोड़ा विमान का शीशा, फिर भागने की कोशिश, जानें क्या मिल सकती है सजा
राजस्थान
जयपुर पटाखा फैक्ट्री में आग से 8 लोगों की मौत, विधायक अमीन कागजी ने प्रशासन पर उठाए सवाल
जयपुर पटाखा फैक्ट्री में आग से 8 लोगों की मौत, विधायक अमीन कागजी ने प्रशासन पर उठाए सवाल
स्पोर्ट्स
फीफा वर्ल्ड कप में FIFA का मतलब क्या होता है? 99 प्रतिशत लोग नहीं जानते होंगे इसका पूरा नाम
फीफा वर्ल्ड कप में FIFA का मतलब क्या होता है? 99 प्रतिशत लोग नहीं जानते होंगे इसका पूरा नाम
टेलीविजन
Tejasswi Prakash Birthday: गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
इंडिया
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
ट्रेंडिंग
अजगर है या कोई खिलौना! गोद में खतरनाक अजगर लेकर रील बनाने लगी महिला और फिर...वीडियो वायरल
अजगर है या कोई खिलौना! गोद में खतरनाक अजगर लेकर रील बनाने लगी महिला और फिर...वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब
Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब
एग्रीकल्चर
प्रचंड गर्मी के बीच कैसे तैयार करें धान की नर्सरी, जानें क्या कहते हैं कृषि एक्सपर्ट्स?
प्रचंड गर्मी के बीच कैसे तैयार करें धान की नर्सरी, जानें क्या कहते हैं कृषि एक्सपर्ट्स?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget