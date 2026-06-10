यूपी में आगरा-मेरठ समेत 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

उत्तर प्रदेश में मौसम बदल गया है. मंगलवार रात नोएडा-गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली हैं. मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. वहीं बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कुछ जिलों में हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा.

मौसम विभाग ने आज 10 जून को यूपी में मिलाजुला मौसम रहने के अनुमान जताया है. प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं तेज धूल भरी आंधी की भी अलर्ट दिया गया है. इनमें सहारनपुर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, सँभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया जिले शामिल हैं.

[

यूपी में आज भी आंधी-बारिश का अलर्ट

इनके अलावा लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बलिया, मऊ, गाज़ीपुर, वाराणसी, मीरजापुर और चंदौली में भी गरज-चमक और वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है. इन जिलों में 40-50 किमी की रफ़्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलेंगी.

इन जिलों में हीटवेव की चेतावनी

जबकि बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी के जिलों में आज भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रही हैं. मौसम विभाग ने यहां के बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, फतेहपुर, कौशांबी, प्रयागराज, संत रविदास नगर और सोनभद्र में हीट वेव का अलर्ट है.

राम मंदिर में चंदे के गबन के आरोपों के बीच रामभद्राचार्य बोले- अखिलेश यादव ठीक नहीं कर रहे...

यूपी में आने वाले दिनों में भी कहीं बारिश तो कहीं लू का असर देखने को मिलेगा. 11 और 12 जून को प्रदेश के दोनों हिस्सों में झमाझम बारिश होगी, जिससे लोगों को गर्मी से और राहत मिलेगी. प्रदेश में अगले पाँच दिन बादलों की आवाजाही जारी रहेगा और कहीं-कहीं बारिश होगी.

18 जून को यूपी में एंट्री करेगा मानसून

मौसम विभाग ने मानसून को लेकर भी अपडेट दिया है. देश में मानसून तेज गति से आगे बढ़ रहा हैं. मानसून अब तक देश के 12 राज्यों तक पहुँच चुका हैं. उत्तर प्रदेश में 18 जून के बाद मानसून की कभी भी एंट्री हो जाएगी. जिसके बाद बारिश का सिलसिला और तेज हो जाएगा. इससे पहले प्रदेश में प्री मानसून का असर देखने को मिल रहा है.

गाजीपुर एनकाउंटर पर NDA में दरार! संजय निषाद बोले- 'शाही ब्राह्मणों के साथ हैं तो हम बिंद समाज के साथ'