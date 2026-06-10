OMG... टी-20 में इस गेंदबाज ने डाल दिए अपने सभी 4 ओवर मेडन', जानिए भारतीय खिलाड़ी का नाम

हांगकांग के तेज गेंदबाज आयुष शुक्ला ने एक टी20 इंटरनेशनल मैच में लगातार 4 ओवर मेडन डाले है. इसके साथ उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया था. आयुष शुक्ला ने मंगोलिया के खिलाफ क्वालीफायर मैच में लगातार 4 ओवर मेडन डाला था. 4 ओवर के स्पैल में आयुष को एक विकेट भी हासिल हुआ.

टी20 इंटरनेशनल में लगातार चार ओवर मेडन डालने वाले आयुष पहले एशियाई गेंदबाज़ बन चुके हैं. ओवरऑल आयूष मेडन ओवर डालने की लिस्ट में तीसरे स्थान पर आ गए हैं.

आयुष शुक्ला से पहले, कनाडा के साद बिन जफर और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फग्यूर्सन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 4 ओवर मेडन डाले हैं. साद बिन जफर ने यह उपलब्धि 2021 में पनामा के खिलाफ हासिल की थी. वहीं फर्ग्यूसन ने साल 2024 की शुरुआत में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में ये कारनामा करके दिखाया था. फर्ग्यूसन ने 4-4-0-3 इस तरह से अपना स्पैल फिनिश किया था.

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18 गेंदे डॉट डाली

मंगोलिया के खिलाफ मैच में आयुष ने हांगकांग की ओर से बनाई रणनीति के मुताबिक गेंदबाजी की थी. आयुष ने अपने चार ओवर की गेंदबाजी में यालाजट नामसाराय को आउट किया था. इस दौरान आयूष शुक्ला ने लगातार 18 गेंदें डॉट फेंकी.

आयूष शुक्ला ने मंगोलियाई टीम को अपनी शानदार गेंदबाजी के आगे सस्ते में रोक दिया. आयुष शुक्ला का जन्म मुंबई के पालघर जिले के बोइसर में हुआ. 21 साल की आयु में आयूष हांगकांग टीम के नियमित सदस्य बने. लगातार चार ओवर मेडन डालने वाले आयुष ने 34 मैचों में 29 विकेट हासिल की है.

रोहित शर्मा भी नहीं टिक पाए

आयूष शुक्ला ने 2023 में कंबोडिया के खिलाफ. 4 ओवर के स्पैल में 3 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था. आयूष शुक्ला ने पहली बार 2024 एशिया कप में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी आउट किया है. आयूष शुक्ला के जीवन की यह सबसे बड़ी सफलता थी.

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