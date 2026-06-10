होर्मुज के पास ईरान ने अमेरिका के जिस अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को मार गिराया, वो भारत के पास कितने?

होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अमेरिकी सेना के एक AH-64E अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को लेकर बड़ा दावा सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी बलों ने गश्त कर रहे अमेरिकी अपाचे हेलिकॉप्टर को निशाना बनाकर मार गिराया. इस घटना के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलिकॉप्टरों में शामिल अपाचे एक बार फिर चर्चा में है. खास बात यह है कि इसी श्रेणी के कुल 28 अपाचे हेलिकॉप्टर भारत के पास भी मौजूद हैं.

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलिकॉप्टर गनशिप दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के बाद हेलिकॉप्टर में सवार दोनों क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया.

भारत के पास हैं 28 अपाचे हेलिकॉप्टर

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, जिस AH-64E अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को लेकर यह घटना सामने आई है, उसी श्रेणी के कुल 28 अपाचे हेलिकॉप्टर भारत के पास हैं. इनमें से 22 हेलिकॉप्टर भारतीय वायु सेना (IAF) के बेड़े में शामिल हैं, जबकि 6 हेलिकॉप्टर भारतीय सेना की एविएशन कोर के पास तैनात हैं. भारत ने इन हेलिकॉप्टरों को अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने, सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई और दुश्मन के बख्तरबंद ठिकानों को निशाना बनाने के लिए शामिल किया है.

ये भी पढ़ें- अमेरिका ने लिया अपाचे हेलिकॉप्टर का बदला तो भड़का ईरान, IRGC का दावा- 5वें बेड़े पर किया अटैक

क्यों कहा जाता है अपाचे को 'फ्लाइंग टैंक'?

अपाचे हेलिकॉप्टर को दुनिया का सबसे खतरनाक "फ्लाइंग टैंक" कहा जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रात के अंधेरे और खराब मौसम में भी सटीक हमला कर सकता है. इसकी मारक क्षमता और आधुनिक तकनीक इसे दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलिकॉप्टरों में शामिल करती है.

एक साथ 128 लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता

अपाचे हेलिकॉप्टर में AN/APG-78 लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार लगा होता है. यह अत्याधुनिक रडार एक साथ 128 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और दुश्मन के ठिकानों की सटीक पहचान करने में मदद करता है.

1200 राउंड फायर करने वाली मशीन गन

हेलिकॉप्टर के नीचे 30 मिमी की एम230 चेन गन लगी होती है. यह गन एक बार में करीब 1200 राउंड तक फायर कर सकती है और दुश्मन के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है.

हेलफायर मिसाइलों से लैस

अपाचे में हवा से जमीन पर मार करने वाली हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं. ये मिसाइलें दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकती हैं.

बंकरों को तबाह करने वाले हाइड्रा रॉकेट

इस हेलिकॉप्टर में 70 मिमी के हाइड्रा-70 रॉकेट पॉड्स भी लगाए जाते हैं. ये रॉकेट दुश्मन के बंकरों और सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में बेहद प्रभावी माने जाते हैं.

स्पीड और रेंज भी बेहद दमदार

अपाचे हेलिकॉप्टर की अधिकतम गति करीब 284 किलोमीटर प्रति घंटा है. वहीं इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 480 किलोमीटर तक है. यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली अटैक हेलिकॉप्टरों में गिना जाता है और भारत समेत कई देशों की सेनाएं इसका इस्तेमाल करती हैं.