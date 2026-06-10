Renault की कारों पर छप्परफाड़ ऑफर, जानें कैसे कर सकते हैं 80,000 रुपये तक की बचत?

Renault Car Discount: अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. फ्रांसीसी कार निर्माता Renault ने जून 2026 के लिए अपनी लोकप्रिय कारों पर शानदार डिस्काउंट ऑफर पेश किए हैं. कंपनी की Triber, Kiger और Kwid जैसी लोकप्रिय कारों पर ग्राहकों को कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट और कॉर्पोरेट लाभ जैसे फायदे शामिल हैं.

इन सभी ऑफर्स को मिलाकर कुछ मॉडलों पर कुल बचत 80,000 रुपये तक पहुंच सकती है. ऐसे में जो ग्राहक लंबे समय से नई कार खरीदने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है. हालांकि अलग-अलग शहरों और डीलरशिप के अनुसार ऑफर में थोड़ा बदलाव संभव है. इसलिए खरीदारी से पहले नजदीकी डीलरशिप पर जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

Triber और Kiger पर मिल रहे हैं आकर्षक फायदे

रेनॉल्ट Triber और रेनॉल्ट Kiger कंपनी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में शामिल हैं. जून महीने में इन दोनों मॉडलों पर आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं. ग्राहक एक्सचेंज बोनस और अन्य लाभों का फायदा उठाकर अपनी खरीदारी को ज्यादा किफायती बना सकते हैं. Triber अपनी सात सीटों वाली व्यावहारिक डिजाइन और फैमिली उपयोगिता के लिए जानी जाती है.

वहीं Kiger अपने SUV स्टाइल, फीचर्स और बजट फ्रेंडली कीमत की वजह से ग्राहकों के बीच लोकप्रिय है. कंपनी का उद्देश्य इस ऑफर के जरिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना है. यदि आपके पास पुरानी कार है और आप उसे बदलने की योजना बना रहे हैं, तो एक्सचेंज बोनस के कारण बचत और भी ज्यादा हो सकती है. यही वजह है कि यह ऑफर कई ग्राहकों के लिए आकर्षक बन गया है.

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Kwid खरीदने वालों के लिए भी सुनहरा मौका

रेनॉल्ट Kwid लंबे समय से एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट की लोकप्रिय कारों में शामिल रही है. जून 2026 के ऑफर्स के तहत इस कार पर भी ग्राहकों को अच्छे फायदे मिल रहे हैं. कम कीमत में स्टाइलिश डिजाइन और जरूरी फीचर्स के कारण यह कार पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों के बीच काफी पसंद की जाती है. कंपनी इस मॉडल पर भी विभिन्न तरह के डिस्काउंट और बोनस ऑफर दे रही है.

ऐसे में ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही विकल्प चुन सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन से पहले कंपनियां बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसे ऑफर लेकर आती हैं. यदि आप Renault की किसी कार को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जून का यह ऑफर आपके लिए अच्छी बचत का मौका साबित हो सकता है. सही मॉडल चुनकर आप हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं.

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