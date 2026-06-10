फूड सेफ्टी अथॉरिटी में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom FSSAI ने 15 विभिन्न पदों पर 26 जून 2026 तक आवेदन मांगे.

ये पद जॉइंट डायरेक्टर, मैनेजर (आईटी) सहित प्रतिनियुक्ति आधार पर हैं.

उम्मीदवार स्नातक डिग्री धारक हों; अधिकतम आयु 56 वर्ष होनी चाहिए.

चयन प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा शर्तों पर; कार्यकाल 1-3 वर्ष होगा.

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी श्रेणी के पदों को भरा जाएगा. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

FSSAI ने बताया है कि यह भर्ती प्रतिनियुक्ति और अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया 6 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 26 जून 2026 तक आवेदन जमा कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 15 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इनमें जॉइंट डायरेक्टर, मैनेजर (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड-II के पद शामिल हैं.

जॉइंट डायरेक्टर पद के लिए योग्यता

जॉइंट डायरेक्टर पद के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, सरकारी विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम, वैधानिक निकाय या स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत अधिकारी आवेदन कर सकते हैं.

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा एमबीए, विधि, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस, वेटरनरी साइंस, कृषि या संबंधित विषयों में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी पात्र हो सकते हैं. विस्तृत पात्रता की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है.

मैनेजर (आईटी) पद के लिए योग्यता

मैनेजर (आईटी) पद के लिए उम्मीदवार के पास बीटेक, एमटेक, एमसीए या कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय में डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही अभ्यर्थी को अधिसूचना में निर्धारित सेवा संबंधी शर्तों को भी पूरा करना होगा.

जूनियर असिस्टेंट ग्रेड-II के लिए अवसर

जूनियर असिस्टेंट ग्रेड-II पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा पास होना आवश्यक है. इसके अलावा कार्यालयी कार्य, फाइल प्रबंधन, डायरी एवं डिस्पैच कार्य तथा कंप्यूटर टाइपिंग का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है.

यह भी पढ़ें - NCC Maharashtra PM Internship: एनसीसी कैडेट्स के लिए नौकरी का बड़ा मौका, मुंबई-पुणे में लगेंगे प्लेसमेंट कैंप

आयु सीमा

FSSAI के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 26 जून 2026 तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

चयन प्रक्रिया

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति या विदेशी सेवा (Foreign Service) की शर्तों के तहत की जाएगी. पद के अनुसार प्रारंभिक नियुक्ति अवधि एक, दो या तीन वर्ष तक हो सकती है. आवश्यकता पड़ने पर और सरकारी नियमों के अनुसार कार्यकाल को आगे बढ़ाया भी जा सकता है.

ये हैं जरूरी डेट्स

आवेदन शुरू होने की तारीख: 6 जून 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 26 जून 2026

पात्रता निर्धारित करने की तारीख: 26 जून 2026

यह भी पढ़ें - हमदर्द इंस्टीट्यूट को मिली बड़ी राहत, 150 MBBS और 49 PG सीटों पर एडमिशन का रास्ता साफ

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI