उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भीषण गर्मी के बीत 15-15 घंटे की बिजली कटौती से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. बार-बार बत्ती गुल होने से ग़ुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा और बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गए. लेकिन वहां दफ्तर बंद मिला तो लोग सदर सीट से विधायक और यूपी सरकार में राज्यमन्त्री संजय सिंह गंगवार के घर पहुंच गए. जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर जमकर गहमा-गहमी देखने को मिली.

बिजली कटौती को लेकर ग़ुस्साए लोग जब मंत्री संजय सिंह गंगवार के घर पहुंचे तो मंत्री महोदय को भी एसी कमरा छोड़कर बाहर आना पड़ा. जिसके बाद उन्होंने अपना राजनैतिक रूख अपनाते हुए अफसरों को फटकार लगाई और बिजली व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए.

बिजली कटौती को लेकर अफसरों को लगाई फटकार

मंत्री संजय गंगवार का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो बिजली कटौती को लेकर विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं. मंत्री ने अधिकारियों को फोन लगाते हुए कहा कि आप ये बिजली व्यवस्था ठीक करिए कुछ भी करो. आप मत सोइए कोई फर्क नही पड़ता, जनता ठीक से सोनी चाहिए.

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संजय गंगवार ने अधिकारी से पूछा कि आप अभी कहां हो? ठीक घंटे बाद तैयार होकर मीटिंग में पहुंचे मैं वहीं पहुंच रहा हूं. इतना कहकर मंत्री ने फोन कट कर दिया लेकिन, जब लाइट ठीक नही हुई तो फिर मंत्री ने अफसरों की बैठक बुलाई और अधिकारियों को बिजली व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए.

बिजली कटौती पर फूटा लोगों का गुस्सा

संजय गंगवार ने भी बिजली कटौती पर चिंता जताते हुए कहा कि 9 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि शहर में 15 घंटे की बिजली कटौती है. उन्होंने माना कि आज तक ऐसी बिजली की कटौती नहीं हुई है. बिजली की लाइन में फॉल्ट होने के कारण पूरा शहर अंधेरे में समा गया है. उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों से बात हुई है जल्दी ही बिजली को सुचारू कर दिया जाएगा.

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