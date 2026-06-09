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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी पुलिस परीक्षा की कठिन डगर! खिड़कियों के रास्ते ट्रेन में घुसे अभ्यर्थी; सामने आईं तस्वीरें

यूपी पुलिस परीक्षा की कठिन डगर! खिड़कियों के रास्ते ट्रेन में घुसे अभ्यर्थी; सामने आईं तस्वीरें

UP Police Constable Recruitment Exam: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को रेलवे स्टेशन और ट्रेन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

By : शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ  | Updated at : 09 Jun 2026 01:11 PM (IST)
UP Police Constable Recruitment Exam: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को रेलवे स्टेशन और ट्रेन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

ट्रेन में चढ़ने की मारामारी

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यूपी पुलिस सिपाही परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को भारी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा.
यूपी पुलिस सिपाही परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को भारी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा.
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सोमवार को परीक्षा समाप्त होने के बाद राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.
सोमवार को परीक्षा समाप्त होने के बाद राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.
Published at : 09 Jun 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Constable Recruitment Exam LUCKNOW NEWS

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