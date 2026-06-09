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यूपी पुलिस परीक्षा की कठिन डगर! खिड़कियों के रास्ते ट्रेन में घुसे अभ्यर्थी; सामने आईं तस्वीरें
UP Police Constable Recruitment Exam: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को रेलवे स्टेशन और ट्रेन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
ट्रेन में चढ़ने की मारामारी
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Published at : 09 Jun 2026 01:11 PM (IST)
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