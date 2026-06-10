नवी मुंबई के नेरुल में एक ईसाई नर्स द्वारा जानबूझकर हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों और पूजास्थल का अपमान करते हुए उन्हें जूते-चप्पल के स्टैंड के पास फेंकने की एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. धार्मिक द्वेष से प्रेरित इस कृत्य के विरुद्ध शिकायतकर्ता महिला के भाई हर्षद पाटिल ने हिंदू जनजागृति समिति (HJS) से संपर्क कर सहायता मांगी.

समिति के तत्काल हस्तक्षेप से नेरुल पुलिस स्टेशन में आरोपी ईसाई नर्स के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 298 और 351(2) के तहत FIR दर्ज कराई गई. मामला दर्ज होने के बाद, हिंदू जनजागृति समिति के रणरागिणी शाखा ने आरोपी ईसाई नर्स को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है.

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जूतों के स्टैंड के पास रख दिया मंदिर

हॉस्टल के कमरे में रहने वाली हर्षला पाटिल नियमित रूप से अपने कमरे के मंदिर में श्री गणेश और राधाकृष्ण की मूर्तियों की पूजा करती थीं. मई के अंत में वहां रहने आई एक ईसाई नर्स ने मंदिर को लेकर लगातार आपत्तियां जतानी और विवाद करना शुरू कर दिया.

5 जून 2026 को जब हर्षला काम से लौटीं, तो उन्होंने देखा कि हॉल में रखा मंदिर जूते उतारने की जगह पर रखा गया है और मूर्तियां गिरा दी गई हैं. जब इस बारे में पूछा गया, तो ईसाई नर्स ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए कहा, ‘मैं एक ईसाई हूं, मुझे अपने सामने तुम्हारे भगवान नहीं चाहिए. मैं तुम्हारे भगवान को नहीं मानती.’

'हॉस्टल के बाहर मिलो, बताती हूं'- नर्स ने दी धमकी

अस्पताल प्रबंधन के संज्ञान में मामला आया तो 6 जून 2026 को आरोपी नर्स को निलंबित कर दिया गया. इस कार्रवाई से क्रोधित होकर, उसी दिन शाम को वह अपना सामान लेने के बहाने फिर से कमरे में घुसी और बदले की भावना से एक बार फिर मंदिर को जूते के स्टैंड के पास रखकर मूर्तियों को टेबल पर गिरा दिया. इस तरह शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में उसने तीन बार मूर्तियों को टेबल पर फेंककर उनका अपमान किया और जाते-जाते गुंडागर्दी करते हुए धमकी दी: ‘हर्षला को बोलना हॉस्टल के बाहर मिले, मैं उसे दिखाती हूं.’

आरोपी नर्स की गिरफ्तारी की मांग

इस मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू जनजागृति समिति ने नेरुल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अजय कांबले से मुलाकात कर तत्काल कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR (क्र. 0311) दर्ज की है.

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