हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: 'मैं ईसाई हूं, मुझे तुम्हारे भगवान नहीं चाहिए', देवी-देवताओं का अपमान करने वाली नर्स पर FIR

मुंबई: 'मैं ईसाई हूं, मुझे तुम्हारे भगवान नहीं चाहिए', देवी-देवताओं का अपमान करने वाली नर्स पर FIR

Navi Mumbai News: हॉस्टल के कमरे में रहने वाली हर्षला रोजाना भगवान की पूजा करती थीं. मई के अंत में वहां रहने आई एक ईसाई नर्स ने मंदिर को लेकर लगातार आपत्तियां जतानी और विवाद करना शुरू कर दिया. 

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 10 Jun 2026 07:54 AM (IST)
Preferred Sources

नवी मुंबई के नेरुल में एक ईसाई नर्स द्वारा जानबूझकर हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों और पूजास्थल का अपमान करते हुए उन्हें जूते-चप्पल के स्टैंड के पास फेंकने की एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. धार्मिक द्वेष से प्रेरित इस कृत्य के विरुद्ध शिकायतकर्ता महिला के भाई हर्षद पाटिल ने हिंदू जनजागृति समिति (HJS) से संपर्क कर सहायता मांगी.

समिति के तत्काल हस्तक्षेप से नेरुल पुलिस स्टेशन में आरोपी ईसाई नर्स के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 298 और 351(2) के तहत FIR दर्ज कराई गई. मामला दर्ज होने के बाद, हिंदू जनजागृति समिति के रणरागिणी शाखा ने आरोपी ईसाई नर्स को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है.

लातूर: बैल की मौत के बाद पति-पत्नी खुद बने खेत का सहारा, किसान परिवार की दर्दभरी कहानी रुला देगी

जूतों के स्टैंड के पास रख दिया मंदिर

हॉस्टल के कमरे में रहने वाली हर्षला पाटिल नियमित रूप से अपने कमरे के मंदिर में श्री गणेश और राधाकृष्ण की मूर्तियों की पूजा करती थीं. मई के अंत में वहां रहने आई एक ईसाई नर्स ने मंदिर को लेकर लगातार आपत्तियां जतानी और विवाद करना शुरू कर दिया. 

5 जून 2026 को जब हर्षला काम से लौटीं, तो उन्होंने देखा कि हॉल में रखा मंदिर जूते उतारने की जगह पर रखा गया है और मूर्तियां गिरा दी गई हैं. जब इस बारे में पूछा गया, तो ईसाई नर्स ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए कहा, ‘मैं एक ईसाई हूं, मुझे अपने सामने तुम्हारे भगवान नहीं चाहिए. मैं तुम्हारे भगवान को नहीं मानती.’

'हॉस्टल के बाहर मिलो, बताती हूं'- नर्स ने दी धमकी

अस्पताल प्रबंधन के संज्ञान में मामला आया तो 6 जून 2026 को आरोपी नर्स को निलंबित कर दिया गया. इस कार्रवाई से क्रोधित होकर, उसी दिन शाम को वह अपना सामान लेने के बहाने फिर से कमरे में घुसी और बदले की भावना से एक बार फिर मंदिर को जूते के स्टैंड के पास रखकर मूर्तियों को टेबल पर गिरा दिया. इस तरह शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में उसने तीन बार मूर्तियों को टेबल पर फेंककर उनका अपमान किया और जाते-जाते गुंडागर्दी करते हुए धमकी दी: ‘हर्षला को बोलना हॉस्टल के बाहर मिले, मैं उसे दिखाती हूं.’

आरोपी नर्स की गिरफ्तारी की मांग

इस मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू जनजागृति समिति ने नेरुल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अजय कांबले से मुलाकात कर तत्काल कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR (क्र. 0311) दर्ज की है.

Maharashtra News: प्यार में अंधी पत्नी! प्रेमी को 3 लाख की सुपारी देकर रची पति के कत्ल की साजिश

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 10 Jun 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
लातूर: बैल की मौत के बाद पति-पत्नी खुद बने खेत का सहारा, किसान परिवार की दर्दभरी कहानी रुला देगी
लातूर: बैल की मौत के बाद पति-पत्नी खुद बने खेत का सहारा, किसान परिवार की दर्दभरी कहानी रुला देगी
महाराष्ट्र
Beed Murder Case: कॉल रिकॉर्ड ने खोली पोल! पत्नी के आंसुओं के पीछे छिपी थी खौफनाक राज
कॉल रिकॉर्ड ने खोली पोल! पत्नी के आंसुओं के पीछे छिपी थी खौफनाक राज
महाराष्ट्र
Maharashtra News: प्यार में अंधी पत्नी! प्रेमी को 3 लाख की सुपारी देकर रची पति के कत्ल की साजिश
प्यार में अंधी पत्नी! प्रेमी को 3 लाख की सुपारी देकर रची पति के कत्ल की साजिश
महाराष्ट्र
Mumbai News: AI की मदद से मानसून से मुकाबले को तैयार मुंबई मेट्रो, हजारों कैमरों से होगी 24x7 निगरानी
AI की मदद से मानसून से मुकाबले को तैयार मुंबई मेट्रो, हजारों कैमरों से होगी 24x7 निगरानी
Advertisement

वीडियोज

Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Ujjwala Yojna Rule Change | Bharat ki Baat: अब तो मंत्री भी बोले..'महंगाई चिंताजनक' | PM Modi | BJP
Gas Crisis | Inflation | Sandeep Chaudhary: 'महंगाई बम' का धमाका! क्या गरीबों का दम निकल रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
30 हजार फीट पर बवाल: यात्री ने तोड़ा विमान का शीशा, फिर भागने की कोशिश, जानें क्या मिल सकती है सजा
30 हजार फीट पर बवाल: यात्री ने तोड़ा विमान का शीशा, फिर भागने की कोशिश, जानें क्या मिल सकती है सजा
राजस्थान
जयपुर पटाखा फैक्ट्री में आग से 8 लोगों की मौत, विधायक अमीन कागजी ने प्रशासन पर उठाए सवाल
जयपुर पटाखा फैक्ट्री में आग से 8 लोगों की मौत, विधायक अमीन कागजी ने प्रशासन पर उठाए सवाल
स्पोर्ट्स
OMG... टी-20 में इस गेंदबाज ने डाल दिए अपने सभी 4 ओवर मेडन', जानिए भारतीय खिलाड़ी का नाम
OMG... टी-20 में इस गेंदबाज ने डाल दिए अपने सभी 4 ओवर मेडन', जानिए भारतीय खिलाड़ी का नाम
टेलीविजन
Tejasswi Prakash Birthday: गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आगरा-मेरठ समेत 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, जानें मौसम का हाल
यूपी में आगरा-मेरठ समेत 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
ट्रेंडिंग
अजगर है या कोई खिलौना! गोद में खतरनाक अजगर लेकर रील बनाने लगी महिला और फिर...वीडियो वायरल
अजगर है या कोई खिलौना! गोद में खतरनाक अजगर लेकर रील बनाने लगी महिला और फिर...वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
गलत पावर बैंक खरीदकर पैसे बर्बाद न करें, इन चीजों पर दें ध्यान
गलत पावर बैंक खरीदकर पैसे बर्बाद न करें, इन चीजों पर दें ध्यान
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: अगर अचानक खुल जाए होर्मुज तो बाजार पर कैसा पड़ेगा असर, जानें भारत को कैसे मिलेगा फायदा?
अगर अचानक खुल जाए होर्मुज तो बाजार पर कैसा पड़ेगा असर, जानें भारत को कैसे मिलेगा फायदा?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget