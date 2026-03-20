'निशांत कुमार को CM बनाना होता तो BJP…', अब मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा दावा

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर प्रतिक्रिया दी है. शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को वे पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. बिहार के अगले सीएम को लेकर निशांत के नाम पर उन्होंने कहा कि मेरे समर्थन करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. नीतीश कुमार के सपुत्र हैं और पूरे बिहार को पता है कि बिहार कैसे चलाएंगे. वो सीएम बनते हैं तो मेरी शुभकामना है.

आगे सहनी ने यह भी कहा, "अगर उन्हीं को (मुख्यमंत्री) बनना होता तो बीजेपी नीतीश कुमार को क्यों हटाती? उन्हें जबरदस्ती राज्यसभा क्यों भेजती? बिहार के लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है. ये सच्चाई से कोसों दूर है. उनके सुपुत्र हैं तो राजनीति में आए हैं. क्या बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो जेडीयू का काम है इससे हम लोगों को क्या लेना देना…"

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मुकेश सहनी से पूछा गया कि खबर आ रही है कि आप एनडीए में जाने वाले हैं. यह सुनते ही मुकेश सहनी हंसने लगे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए वाले हमारे पास आ रहे हैं.

निशांत को सीएम बनाने की हो रही मांग

बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद उनके बेटे निशांत को पार्टी में शामिल कराया गया है. इससे पहले वे राजनीति से दूर थे. कुछ दिनों पहले कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग पर उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई है. अब जब वे पार्टी में आ गए हैं तो यह मांग की जा रही है कि उन्हें सीएम बनाया जाए. हालांकि देखना होगा कि नई सरकार में उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर बयानबाजी जारी है.

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