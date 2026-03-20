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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'निशांत कुमार को CM बनाना होता तो BJP…', अब मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा दावा

'निशांत कुमार को CM बनाना होता तो BJP…', अब मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा दावा

Bihar Next CM: वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि निशांत कुमार अगर सीएम बनते हैं तो मेरी शुभकामना है. सहनी पटना एयरपोर्ट प मीडिया से बात कर रहे थे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 20 Mar 2026 11:45 PM (IST)
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विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर प्रतिक्रिया दी है. शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को वे पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. बिहार के अगले सीएम को लेकर निशांत के नाम पर उन्होंने कहा कि मेरे समर्थन करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. नीतीश कुमार के सपुत्र हैं और पूरे बिहार को पता है कि बिहार कैसे चलाएंगे. वो सीएम बनते हैं तो मेरी शुभकामना है. 

आगे सहनी ने यह भी कहा, "अगर उन्हीं को (मुख्यमंत्री) बनना होता तो बीजेपी नीतीश कुमार को क्यों हटाती? उन्हें जबरदस्ती राज्यसभा क्यों भेजती? बिहार के लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है. ये सच्चाई से कोसों दूर है. उनके सुपुत्र हैं तो राजनीति में आए हैं. क्या बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो जेडीयू का काम है इससे हम लोगों को क्या लेना देना…"

यह भी पढ़ें- पटना: CM नीतीश कुमार का 23 से 26 मार्च तक समृद्धि यात्रा का 5वां चरण, इन जिलों का करेंगे दौरा

मुकेश सहनी से पूछा गया कि खबर आ रही है कि आप एनडीए में जाने वाले हैं. यह सुनते ही मुकेश सहनी हंसने लगे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए वाले हमारे पास आ रहे हैं.

निशांत को सीएम बनाने की हो रही मांग

बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद उनके बेटे निशांत को पार्टी में शामिल कराया गया है. इससे पहले वे राजनीति से दूर थे. कुछ दिनों पहले कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग पर उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई है. अब जब वे पार्टी में आ गए हैं तो यह मांग की जा रही है कि उन्हें सीएम बनाया जाए. हालांकि देखना होगा कि नई सरकार में उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर बयानबाजी जारी है.

यह भी पढ़ें- बिहार: प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ने पर मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया, सरकार से कहा- 'तत्काल…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 Mar 2026 11:30 PM (IST)
Tags :
Mukesh Sahani Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS Bihar Next CM
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