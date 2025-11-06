हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नोएडा एयरपोर्ट के उदघाटन से पहले CM योगी के सख्त निर्देश, हरियाली और सौंदर्यीकरण पर दिया जोर

नोएडा एयरपोर्ट के उदघाटन से पहले CM योगी के सख्त निर्देश, हरियाली और सौंदर्यीकरण पर दिया जोर

Noida International Airport News: सीएम योगी ने नोएडा एयरपोर्ट की सुंदरता, हरियाली और स्वच्छता के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. इसके अलावा पौधारोपण, आकर्षक लैंडस्केप और सड़क सौंदर्यीकरण पर जोर दिया गया.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Nov 2025 08:46 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले  सीएम योगी ने आसपास के सौंदर्यीकरण के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव देने के लिए सड़क किनारों पर हरियाली, आकर्षक लाइटिंग और सफाई की उत्कृष्ट व्यवस्था होनी चाहिए. 

एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण ने क्षेत्र की सूरत संवारने के लिए युद्धस्तर पर कार्य शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि एयरपोर्ट के आसपास के सभी खाली स्थानों पर पौधारोपण किया जाए और पूरे क्षेत्र में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए. 

लगभग 10,000 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) न सिर्फ देश के सबसे आधुनिक हवाईअड्डों में शुमार होगा, बल्कि इसका परिसर और आसपास का इलाका भी अपनी खूबसूरती, हरियाली और स्वच्छता के लिए उदाहरण बनेगा.

थीम आधारित गोलचक्कर बनेंगे आकर्षण का केंद्र

एयरपोर्ट से जुड़ने वाले मुख्य मार्गों पर स्थित गोलचक्करों को थीम आधारित डिजाइन दिया जा रहा है. इन चौराहों पर रंग-बिरंगे फूलों, सजावटी पौधों, हरियाली और लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की जाएगी. गोलचक्कर के बीच में एयरपोर्ट से जुड़ी थीम पर आकर्षक मूर्तियां और सजावटी प्रतीक लगाए जा रहे हैं, जिससे यमुना एक्सप्रेसवे से आने-जाने वाले यात्रियों को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त होगा.

हरियाली और सफाई अभियान ने पकड़ी रफ्तार

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास घास, पौधों और झाड़ियों की रोपाई शुरू हो चुकी है. कंट्रोल टॉवर, कार्गो जोन और पार्किंग क्षेत्र के चारों ओर हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. दोनों प्राधिकरणों की टीमें मिलकर सड़क किनारे पौधारोपण, लैंडस्केपिंग और स्वच्छता अभियान पर लगातार काम कर रही हैं, ताकि उद्घाटन से पहले पूरे क्षेत्र की तस्वीर निखर उठे.

लैंडस्केपिंग से बदलेगी क्षेत्र की पहचान

एयरपोर्ट के मुख्य टर्मिनल से लेकर आसपास के गांवों और सड़कों तक जल निकासी व्यवस्था, पेवमेंट और मार्गों की चौड़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सड़क किनारे लगाए जा रहे पौधे और फूल पूरे क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल और आकर्षक बनाएंगे.

मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एयरपोर्ट से जुड़ी सभी प्रमुख सड़कें, गोलचक्कर, पार्किंग स्थल और सार्वजनिक क्षेत्र हरियाली से भरपूर और स्वच्छ बने रहें. उन्होंने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट का सौंदर्यीकरण प्रदेश के अन्य हवाईअड्डों के लिए मॉडल परियोजना के रूप में विकसित किया जाए. 

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र न केवल यात्रियों के लिए आकर्षक बने, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी एक उदाहरण प्रस्तुत करे. इस दिशा में स्थानीय प्रशासन और प्राधिकरणों को निर्धारित समय सीमा में सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं.

Published at : 06 Nov 2025 08:46 PM (IST)
इंडिया
