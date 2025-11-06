शर्मनाक! आजमगढ़ में शख्स ने युवक के चेहरे पर किया पेशाब, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के रैदोपुर में एक शख्स का पड़ोसी युवक के चेहरे पर पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. प्रशासनिक अधिकारियों तक वीडियो पहुंचने के बाद पुलिस ने भी इस संज्ञान लिया है. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल 15 सेकेंड के वीडियो ने मानवता को शर्मसार कर दिया है. वीडियो में एक युवक के चेहरे पर यह व्यक्ति पेशाब करते नजर आ रहा है. बताया जा रहा कि युवक पर पेशाब करने वाला व्यक्ति शहर के रैदोपुर का रहने वाला है. पुलिस की ओर से इस इस मामले कोई कार्रवाई की गई.

पुलिस ने की आरोपी की पहचान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इसकी गहराई से जांच की जिसमें पुष्टि हुई कि वीडियो में दिख रहा आरोपी शख्स साहिल कुमार पुत्र लालचंद्र निवासी रैदौपुर का रहने वाला है. यह भी बताया कि दोनों ही आपस में दोस्त है और शराब के नशे में आरोपी ने घिनौना कृत्य किया था.

आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज

चूंकि, यह मामला न सिर्फ गंभीर था बल्कि मानवता और इंसानियत पर भी कलंक था. इसीलिये ने पुलिस ने इस मामले में बिना देरी किये वीडियो पर संज्ञान लिया. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 352, 355, 270 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में प्रस्तुत कर चालान किया.

मामले पर क्या बोले पुलिस अधिकारी?

इस मामले पर सीओ सिटी शुभम तोड़ी ने बताया कि युवक पर पेशाब करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है. इसका नाम साहिल कुमार है जो थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के रैदौपुर मोहल्ले का रहने वाला है. पुलिस इसे हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई कर रही है.

ये भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट के 90 वकील बने सीनियर एडवोकेट, 5 महिला अधिवक्ता भी शामिल