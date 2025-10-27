मथुरा में नाबालिग बेटियों को यौन शोषण करता था पिता, दो भाइयों ने मिलकर कर दी हत्या
Mathura Murder: मथुरा में नाबालिग बेटियों का यौन शोषण करने के आरोपी पिता की उसके ही नाबालिग बेटे ने हत्या कर दी. आरोपी जबरन दोनों बेटियों को साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था.
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में दो नाबालिग बेटियों का लंबे समय से कथित तौर पर यौन शोषण करने के आरोपी पिता की उसके ही बेटे ने हत्या कर दी. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी
ये घटना कोसीकलां क्षेत्र के इस्लामपुर गांव की बताई जा रही है. अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि आरोपी की उसके बेटे और भतीजे ने मिलकर हत्या की है. पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटियों के साथ यौन शोषण का आरोप है.
पिता पर बेटियों से उत्पीड़न का आरोप
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस्लामपुर गांव में रहने वाला पवन (55) अपनी 13 और 14 वर्ष की बेटियों के साथ उत्पीड़न करता था, जिससे बचने के लिए दोनों बहनें दिवाली के अवसर पर अपने ताऊ हरीशंकर के यहां आकर रह रही थीं.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी का 15 वर्षीय बेटा पहले से ही ताऊ के पास रहकर पढ़ाई कर रहा था. रविवार की दोपहर क़रीब दो बजे आरोपी पिता पवन अपने बड़े भाई के यहां पहुंचा और दोनों बेटियों को घर ले जाने लगा. बेटियों ने जब मना किया तो वो उन्हें जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाने लगा.
बेटे और भतीजे ने किया हमला
पिता की इस हरकत के बाद दोनों लड़कियां चीखने-चिल्लाने लगी. उनकी आवाज़ सुनकर पवन का बेटा और 17 वर्षीय भतीजा भी बाहर निकल आए और उसे ऐसा करने से रोकने लगे. अधिकारी ने बताया कि जब पवन नहीं माना और मार-पीट करने लगा, तब उन दोनों लड़कों ने उस पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. जिसके बाद लड़कियों ने अपने पिता पर गम्भीर आरोप लगाए. थाना प्रभारी अजय कौशल ने बताया कि पवन पर अपनी मां व पत्नी की भी हत्या करने का आरोप था.
पुलिस ने बताया कि मृतक पवन चौधरी (55) के खिलाफ डीग में अनेक मामले दर्ज हैं और वह पूरी तरह से आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान था. वो लूट, अपहरण व छेड़छाड़ आदि के मामलों में जेल जा चुका था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैं. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
