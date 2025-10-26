अलीगढ़ में नकली नोटों की तस्की का भंडाफोड़, पुलिस ने जब्त किए 2 लाख से ज्यादा के नोट

अलीगढ़ पुलिस के द्वारा अपराध मुक्त अलीगढ़ बनाने के लिए एक बड़ी शुरुआत की गई है. इस शुरुआत के तहत अलीगढ़ पुलिस के द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है जो गोरख धंधे की सूचना अलीगढ़ पुलिस को देंगे उन्हें पराक्रम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा.

पुलिस को उम्मीद है कि, इस पहल से गोरख धंधे पर लगाम लगाई जा सके. साथ ही अलीगढ़ पुलिस का दावा है जो लोग ऐसी सूचना पुलिस को देंगे उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा. सूचना देने के बाद भी पुलिस ऐसे लोगों की सुरक्षा करेगी. पुलिस के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस नीति को जमीनी पटल पर लाने के लिए यह शुरुआत की गई है.

पुलिस ने किया नकली नोटों के गिरोह का पर्दाफाश

अलीगढ़ के देहलीगेट थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली नोटों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक ऐसे नटवरलाल को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से नकली करेंसी का अवैध कारोबार कर रहा था. थाना देहलीगेट पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और उसके कब्जे से 2 लाख 17 हजार रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं.

ये सभी नोट देखने में असली नोटों की तरह प्रतीत होते हैं, जिन्हें आम जनता आसानी से पहचान नहीं सकती थी. पुलिस का कहना है कि आरोपी इन नोटों को पश्चिम बंगाल के मालदा से लाकर अलीगढ़ सहित आसपास के जिलों में सप्लाई करता था.

बंगाल से अलीगढ़ तक फैला था नकली नोटों का जाल

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी सिब्बुल हसन को गिरफ्तार किया है जो पहले थाना रोरावर से पहले भी नकली नोट के मामले में जेल जा चुका है ,आरोपी ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सक्रिय गिरोह से संपर्क स्थापित कर रखा था. मालदा लंबे समय से नकली करेंसी के कुख्यात केंद्रों में गिना जाता है.

वहीं से आरोपी नकली नोटों की खेप लेकर अलीगढ़ पहुंचता और फिर इन्हें छोटे दुकानदारों, मंडियों और बाजारों में चलाने का काम करता था.सूत्रों के अनुसार, आरोपी हर बार कुछ असली नोट भेजकर बदले में लाखों की नकली करेंसी मंगवाता था. इस अवैध कारोबार में कई अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं.

शिकायत पर हुई कार्रवाई

थाना देहलीगेट क्षेत्र में कुछ दिनों से बाजारों में संदिग्ध नोट चलने की शिकायतें मिल रही थीं. स्थानीय व्यापारियों ने जब नोटों की जांच कराई, तो वे नकली निकले. इसके बाद पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच शुरू की.

एसपी सिटी मृगांक शेखर के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह नकली नोटों की सप्लाई का काम लंबे समय से कर रहा है और मालदा से सीधे कनेक्शन के जरिए यह कारोबार चलाता था.

आरोपियों से बरामद हुए नकली नोट

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी के पास से बरामद नोटों में ज्यादातर ₹500 के नोट हैं. इन नोटों पर नकली वाटरमार्क और सीरियल नंबर भी छपे हैं. देखने में इतने असली लगते हैं कि सामान्य व्यक्ति को पहचानना लगभग असंभव है.

एसपी सिटी मृगांक शेखर ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में कई टीमें गठित की हैं, जो फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि, 'अलीगढ़ में नकली नोटों की सप्लाई करने वाले इस नेटवर्क के सभी सदस्य चिन्हित किए जा चुके हैं. कुछ संदिग्धों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही वे भी सलाखों के पीछे होंगे,'

वहीं सूचना देने वाले युवक को पराक्रम अवार्ड से अलीगढ़ पुलिस के द्वारा सम्मानित किया जाएगा एसपी सिटी के द्वारा आम जनता से अपील की है. उन्होंने कहा पुलिस का सहयोग करें और गलत कामों की शिकायत पुलिस को दें उन्हें सम्मानित किया जाएगा और उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा.