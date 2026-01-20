यूपी के महोबा में तेरहवीं के बीच हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. अजनर थाना क्षेत्र के लेवा गांव में पिता की तेरहवीं के दिन ही दबंगों ने बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी. विरोध करने पर परिवार के 5 अन्य लोग भी लहूलुहान हुए हैं. शराबी दबंगों की इस गुंडई से पूरे इलाके में हड़कंप है. पुलिस ने गांव में डेरा डाल दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है.



दरअसल, महोबा जिले से शराबी दबंगों की गुंडई की ऐसी खबर आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है. अजनर थाना क्षेत्र का लेवा गांव, जहां एक घर में 13 दिन पहले हुई पिता की मौत का शोक मनाया जा रहा था, वहां दबंगों ने खून की होली खेलकर गम के माहौल को भी खौफ में बदल दिया.

अपराधियों ने युवक पर चाकुओं से किया ताबड़तोड़ वार

बताया गया कि मृतक 25 वर्षीय विकास के पिता रामकृपाल की बीमारी के कारण मौत हो गई थी. घर में तेरहवीं का संस्कार चल रहा था, तभी गांव के कुछ शराबी दबंग बाइकों से हुड़दंग मचाने लगे. परिजनों ने जब उन्हें रोका, तो उस वक्त मामला शांत हो गया. लेकिन ये शांति एक बड़े तूफान से पहले की थी. जैसे ही विकास शौच के लिए गांव से बाहर निकला, नशे में धुत दबंगों ने उसे घेर लिया और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने तोड़ा दम

वहीं, विकास की चीख सुनकर जब उसका परिवार चाचा सुरजन सिंह और चचेरे भाई अनिल, प्रदीप, आकाश और जीतू उसे बचाने दौड़े, तो दबंगों ने उन पर भी रहम नहीं खाया. एक-एक कर सबको लहूलुहान कर दिया गया. अस्पताल ले जाते समय विकास ने दम तोड़ दिया, जबकि अनिल की हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित

इस वारदात के बाद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए एक आरोपी को मौके पर दबोच लिया, जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया. सीओ रविकांत गौड़ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल गांव में तैनात है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही सभी सलाखों के पीछे होंगे.