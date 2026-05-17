हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBBAU के प्रोफेसर गोविंद पांडे ने वीसी की नियुक्ति को लेकर चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल, 'इसमें पारदर्शिता...'

BBAU के प्रोफेसर गोविंद पांडे ने वीसी की नियुक्ति को लेकर चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल, 'इसमें पारदर्शिता...'

BBAU Professor News: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गोविंद पांडे ने ये भी कहा कि उनके इस पोस्ट को किसी एक यूनिवर्सिटी से न जोड़ा जाए. इसे बड़े परिपेक्ष में देखा जाए.

By : विवेक राय | Edited By: अजीत | Updated at : 17 May 2026 08:04 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ स्थित बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के प्रोफेसर और एचओडी ने शनिवार (16 मई) को वाइस चांसलर के चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. प्रोफेसर गोविंद पांडे ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि इसमें पारदर्शिता का पूरी तरह से अभाव है. प्रोफेसर पांडे के सहकर्मियों ने कहा कि उनके पोस्ट को एक 'व्हिसलब्लोअर' के रूप में देखा जाना चाहिए, जो पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाता है. उन्होंने कहा कि पारदर्शिता की इस कमी के कारण अक्सर अयोग्य व्यक्तियों को प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है.

प्रोफेसर गोविंद पांडे का ये भी कहना है कि इस पोस्ट को किसी एक यूनिवर्सिटी से ना लेकर के जोड़ा जाए. उन्होंने कहा, ''इस पोस्ट को बड़े परिपेक्ष में देखा जाए और अगर किसी टीचर की नियुक्ति होती है तो उससे जुड़े सारे पहलू सामने निकल कर आ जाते हैं. वहीं अगर किसी वीसी की नियुक्ति होती है तो किस आधार पर उसको सेलेक्ट किया गया यह भी सार्वजनिक किया जाए. अपने मन मुताबिक या मंशा अनुरूप न सेलेक्शन किया जाए.''

'सत्ता में बैठे लोग सिर्फ चापलूसों को ही प्राथमिकता देते हैं'

प्रोफेसर पांडे ने सवाल उठाया, ''क्या भारत में सिर्फ कुछ ही चुनिंदा प्रोफेसरों के पास ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें बार-बार कुलपति पद तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं? या फिर बाकी प्रोफेसरों के एपीआई स्कोर इतने कम होते हैं कि वे तीन उम्मीदवारों की अंतिम सूची में भी जगह नहीं बना पाते?” उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ चापलूसों को ही प्राथमिकता देते हैं, चाहे उनकी वास्तविक उपलब्धियां शून्य ही क्यों न हों.

BBAU के प्रोफेसर पांडे ने क्या दिए सुझाव?

यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, BBAU के प्रोफेसर पांडे ने सुझाव भी दिए. उन्होंने कहा, ''उम्मीदवारों को लाइव व्याख्यान देने चाहिए. छात्रों और शिक्षकों को मतदान करके यह तय करना चाहिए कि इस पद पर किसे नियुक्त किया जाना चाहिए.'' 

'चयन प्रक्रिया खुले चुनाव की तरह संचालित हो'

उन्होंने आगे कहा, ''कुलपति पद के आवेदकों को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि चयनित होने पर वे यूनिवर्सिटी के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं. इसके अलावा, उनकी चयन प्रक्रिया एक खुले चुनाव की तरह संचालित होनी चाहिए.'' इसके साथ ही प्रोफेसर ने चेतावनी भी दी कि कुछ चुनिंदा लोगों को शिक्षा पर मालिकाना हक देना इसे निश्चित रूप से बर्बाद कर देगा. 

Published at : 17 May 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
UP NEWS BBAU LUCKNOW
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BBAU के प्रोफेसर गोविंद पांडे ने वीसी की नियुक्ति को लेकर चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल, 'इसमें पारदर्शिता...'
BBAU के प्रोफेसर गोविंद पांडे ने वीसी की नियुक्ति को लेकर चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल, 'इसमें पारदर्शिता...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक कल, नए मंत्रियों को मिल सकते हैं विभाग
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक कल, नए मंत्रियों को मिल सकते हैं विभाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: कोर्ट के पास अवैध चैंबर पर बुलडोजर एक्शन से भड़के वकील, आंदोलन की चेतावनी, 2 दिन काम का बहिष्कार
लखनऊ: कोर्ट के पास अवैध चैंबर पर बुलडोजर एक्शन से भड़के वकील, आंदोलन की चेतावनी, 2 दिन काम का बहिष्कार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम मैनेजर के बैज पर लिखा 'जिहादी', जूते के शोरूम में बवाल
देहरादून में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम मैनेजर के बैज पर लिखा 'जिहादी', जूते के शोरूम में बवाल
Advertisement

वीडियोज

Golmaal 5 में Akshay Kumar की एंट्री ने बढ़ाई excitement, comic villain role और फीस की चर्चा तेज
Varun Dhawan की फिल्म पर छिड़ा बड़ा विवाद, ‘Chunari Chunari’ गाने को लेकर भिड़े Vashu Bhagnani और Tips Music
Mouni Roy और Disha Patani की सीक्रेट शादी की वायरल खबर ने मचाई हलचल, सामने आया सच
Shehnaaz Gill का RCB cricketer Devdutt Padikkal संग जुड़ा नाम, dating rumours ने मचाई हलचल
Amjad Khan की आखिरी सांसों को याद कर भावुक हुए बेटे Shadaab Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फिर विवादों में FBI चीफ काश पटेल, गर्लफ्रेंड को सरकारी जेट से लग्जरी ट्रिप कराने का आरोप, उठे सवाल
फिर विवादों में FBI चीफ काश पटेल, गर्लफ्रेंड को सरकारी जेट से लग्जरी ट्रिप कराने का आरोप, उठे सवाल
गुजरात
गुजरात: दाहोद में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस के उड़े होश! कार से मिला बेहिसाब कैश, इतने करोड़ बरामद
गुजरात: दाहोद में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस के उड़े होश! कार से मिला बेहिसाब कैश, इतने करोड़ बरामद
आईपीएल 2026
दिल्ली ने जीता टॉस, राजस्थान की पहले बैटिंग, इस खिलाड़ी का हुआ डेब्यू; बदल गई दोनों की प्लेइंग इलेवन
दिल्ली ने जीता टॉस, राजस्थान की पहले बैटिंग, इस खिलाड़ी का हुआ डेब्यू; देखें प्लेइंग इलेवन
बॉलीवुड
'मैं उनकी सपोर्ट सिस्टम...', युजवेंद्र चहल संग रिलेशनशिप में थीं आरजे महवश? डेटिंग पर तोड़ी चुप्पी
'मैं उनकी सपोर्ट सिस्टम...', युजवेंद्र चहल संग रिलेशनशिप में थीं आरजे महवश? डेटिंग पर तोड़ी चुप्पी
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
विश्व
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
हेल्थ
Sleep And Ageing: 6 घंटे से कम और 8 घंटे से ज्यादा सोते हो तो जल्दी हो जाओगे बूढ़े, स्टडी में खुलासा
6 घंटे से कम और 8 घंटे से ज्यादा सोते हो तो जल्दी हो जाओगे बूढ़े, स्टडी में खुलासा
एग्रीकल्चर
पश्चिम बंगाल के किसानों को नई सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब दूसरे राज्यों में भी बिना रोक-टोक बेच सकेंगे ये चीजें
पश्चिम बंगाल के किसानों को नई सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब दूसरे राज्यों में भी बिना रोक-टोक बेच सकेंगे ये चीजें
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget