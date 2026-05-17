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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ: कोर्ट के पास चैंबर पर बुलडोजर एक्शन से भड़के वकील, आंदोलन की चेतावनी, 2 दिन काम का बहिष्कार

लखनऊ: कोर्ट के पास चैंबर पर बुलडोजर एक्शन से भड़के वकील, आंदोलन की चेतावनी, 2 दिन काम का बहिष्कार

Lucknow News: लखनऊ में चैंबर पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ वकीलों ने कोर्ट के कार्य का बहिष्कार करने का फैसला लिया है. वकीलों का आरोप है कि वैध चैंबर को भी तोड़ा गया है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 May 2026 04:53 PM (IST)
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यूपी की राजधानी लखनऊ में जिला कचहरी के आसपास बने वकीलों के अवैध चैंबर को हटाने को लेकर रविवार (17 मई) सुबह हंगामा हो गया. नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और अवैध चैंबरों को ढहा दिया. इस बीच, बुलडोजर एक्‍शन के विरोध में वकील सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे.

इस बीच, एक युवा वकील ने अपने आपको चैंबर में बंद कर लिया और फंदा लगाने का प्रयास करने लगा. उसने धमकी दी कि अगर उसके चैंबर पर किसी ने बुलडोजर चलाया तो वह फांसी लगा लेगा. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई.

वकील 2 दिन करेंगे का काम का बहिष्कार

लखनऊ में बुलडोजर एक्शन पर वकीलों ने विरोध जताते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. अधिवक्ता एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई. इसके साथ ही अधिवक्ता दो दिन कार्य बहिष्कार करेंगे. सोमवार (18 मई) और मंगलवार (19 मई) को वकीलों ने कोर्ट के कार्य का बहिष्कार करने का फैसला लिया है. सेंट्रल बार की आम सभा में ये फैसला लिया गया है. कोर्ट परिसर में किसी पुलिस वाले को घुसने नहीं देने की बात कही है. वकीलों का आरोप है कि वैध चैंबर को भी तोड़ा गया है.

समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर एक्शन की निंदा की

उधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ''लखनऊ में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चलाए जाने की हम घोर निंदा करते हैं. किसी भी व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है, उस पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं. आपने अगर वकीलों को चैंबरों पर बुलडोजर चलाया है, हाई कोर्ट के आदेश ही था तो पहले कम से कम सरकार को वकीलों की असहमति को सुनना-समझना चाहिए था. 

ये वकीलों का अपमान है- समाजवादी पार्टी

उन्होंने आगे कहा, ''ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है और इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है. वकीलों को कोर्ट की संज्ञा दी गई हो, उस पर यूपी पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चलाया जाना, ये वकीलों का अपमान है. इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और देशभर के अधिवक्ता प्रदर्शन करेंगे. समाजवादी पार्टी चाहती है कि वकीलों के चैंबरों पर बुलडोजर चलाया गया है तो यूपी सरकार इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे.''

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Published at : 17 May 2026 04:53 PM (IST)
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