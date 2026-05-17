हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपश्चिम बंगाल के किसानों को नई सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब दूसरे राज्यों में भी बिना रोक-टोक बेच सकेंगे ये चीजें

पश्चिम बंगाल के किसानों को नई सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब दूसरे राज्यों में भी बिना रोक-टोक बेच सकेंगे ये चीजें

Ban Lifted On Farming Products: पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने आलू सहित सभी कृषि उत्पादों को दूसरे राज्यों में बेचने पर लगी पाबंदी हटा दी है. इस फैसले से अब किसानों को काफी फायदा होगा.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 17 May 2026 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

Ban Lifted On Farming Products: पश्चिम बंगाल के किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है. राज्य की नई सरकार ने किसानों के हित में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो उनकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा. काफी लंबे समय से बंगाल के किसान इस बात को लेकर परेशान थे कि वे अपनी मेहनत की फसल को राज्य से बाहर की बड़ी मंडियों में नहीं बेच पा रहे थे. 

जिससे उन्हें सही दाम मिलने में काफी दिक्कत आ रही थी. लेकिन अब नई सरकार ने इस पुरानी और बड़ी समस्या को हमेशा के लिए खत्म करते हुए एक बड़ा तोहफा दे दिया है. सरकार के इस नए आदेश के बाद अब बंगाल के किसान बिना किसी सरकारी रोक-टोक और पाबंदी के अपनी फसलों को देश के किसी भी राज्य की मंडी में ले जाकर बहुत ही ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं. 

आलू और अन्य जरूरी कृषि उत्पादों से हटा बैन

पश्चिम बंगाल सरकार के इस बड़े फैसले के तहत सरकार ने सबसे बड़ी राहत आलू उत्पादक किसानों को दी है. पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर आलू की खेती की जाती है लेकिन दूसरे राज्यों में इसकी सप्लाई पर लगी पाबंदी के कारण किसानों को कई बार अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता था. अब आलू के साथ-साथ अन्य कई जरूरी कृषि उत्पादों की अंतरराज्यीय आपूर्ति यानी दूसरे राज्यों में भेजने पर लगा प्रतिबंध पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. 

इसके अलावा अब बॉर्डर पर होने वाली बेवजह की चेकिंग और ट्रकों को रोकने का झंझट भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. अब हमारे किसान भाई अपनी पसंद की किसी भी बड़ी मंडी के व्यापारियों से सीधे संपर्क करके अपनी फसल की मनचाही कीमत पर डील पक्की कर सकते हैं और बिना किसी डर के माल को बाहर भेज सकते हैं.

यह भी पढ़ें: तपती गर्मी में पशुओं के लिए वरदान हैं ये हरे चारे, सेहत रहेगी दुरुस्त और दूध की होगी बारिश

अब किसानों को मिलेगा फसल का सही दाम

विशेषज्ञों और कृषि जानकारों का मानना है कि इस प्रतिबंध के हटने से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक उछाल देखने को मिलेगा. जब बाजार पूरी तरह से ओपन यानी खुला हो जाता है तो व्यापारियों के बीच भी अच्छी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है. सीधा और असली फायदा हमारे छोटे-बड़े किसान भाइयों की जेब को मिलता है. अब किसानों को स्थानीय स्तर पर किसी बिचौलिए या दलाल के दबाव में आकर कौड़ियों के भाव अपनी फसल बेचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

वे देश की किसी भी बड़ी और वीआईपी मंडी के भाव अपने मोबाइल पर ऑनलाइन देख सकते हैं और जहां सबसे ज्यादा मुनाफा दिखे वहां अपना माल सीधे ट्रक में लोड करके भेज सकते हैं. सरकार का यह कदम किसानों को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.

यह भी पढ़ें: मौसम के उतार-चढ़ाव से फटने लगी है पेड़ में लगी लीची, एक्सपर्ट से जानें अब क्या करें किसान?

 

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 17 May 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming News WEST BENGAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
पश्चिम बंगाल के किसानों को नई सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब दूसरे राज्यों में भी बिना रोक-टोक बेच सकेंगे ये चीजें
पश्चिम बंगाल के किसानों को नई सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब दूसरे राज्यों में भी बिना रोक-टोक बेच सकेंगे ये चीजें
एग्रीकल्चर
तपती गर्मी में पशुओं के लिए वरदान हैं ये हरे चारे, सेहत रहेगी दुरुस्त और दूध की होगी बारिश
तपती गर्मी में पशुओं के लिए वरदान हैं ये हरे चारे, सेहत रहेगी दुरुस्त और दूध की होगी बारिश
एग्रीकल्चर
गन्ने की पत्तियों पर दिख रही हैं पीली-सफेद धारियां तो न करें नजरअंदाज, इस चीज की हो सकती है कमी
गन्ने की पत्तियों पर दिख रही हैं पीली-सफेद धारियां तो न करें नजरअंदाज, इस चीज की हो सकती है कमी
एग्रीकल्चर
धान की बुवाई से पहले बीज को ऐसे करें शुद्ध, फसल में नहीं होगी कोई बीमारी
धान की बुवाई से पहले बीज को ऐसे करें शुद्ध, फसल में नहीं होगी कोई बीमारी
Advertisement

वीडियोज

Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें| PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
Lawyers Chamber Demolition: भारी विरोध के बीच 'बुलडोजर एक्शन'! चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात | Lucknow
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
US Iran War: Donald Trump ने ईरान को दे दी सबसे बड़ी चेतावनी! | China | xi jinping | Breaking
NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कयामत तक जिंदा रहेगा इस्लाम', जमीयत की बैठक में बोले मौलाना अरशद मदनी- मुसलमानों को....
'कयामत तक जिंदा रहेगा इस्लाम', जमीयत की बैठक में बोले मौलाना अरशद मदनी- मुसलमानों को....
मध्य प्रदेश
Dhar News: HC फैसले के बाद भोजशाला में हवन-पूजन, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर बोलीं– 'आस्था-विश्वास की बड़ी विजय'
HC फैसले के बाद भोजशाला में हवन-पूजन, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर बोलीं– 'आस्था-विश्वास की बड़ी विजय'
आईपीएल 2026
DC vs RR मैच में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 3 छक्के लगाकर तोड़ देंगे अभिषेक का रिकॉर्ड
DC vs RR मैच में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 3 छक्के लगाकर तोड़ देंगे अभिषेक का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'सिंगल डैड हूं इसलिए...' इमरान खान का छलका दर्द, बोले- माएं उनके घर नहीं भेजतीं अपने बच्चे
'सिंगल डैड हूं इसलिए...' इमरान खान का छलका दर्द, बोले- माएं उनके घर नहीं भेजतीं अपने बच्चे
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
इंडिया
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
क्रिकेट में हाथ घुमाकर ही क्यों फेंकते हैं गेंद, कैसे शुरू हुई मॉर्डन बॉलिंग?
क्रिकेट में हाथ घुमाकर ही क्यों फेंकते हैं गेंद, कैसे शुरू हुई मॉर्डन बॉलिंग?
हेल्थ
Hantavirus: क्या ब्रेस्ट मिल्क और स्पर्म से भी फैल सकता है हंता वायरस, जानें यह कितना खतरनाक?
क्या ब्रेस्ट मिल्क और स्पर्म से भी फैल सकता है हंता वायरस, जानें यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget