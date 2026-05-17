Ban Lifted On Farming Products: पश्चिम बंगाल के किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है. राज्य की नई सरकार ने किसानों के हित में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो उनकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा. काफी लंबे समय से बंगाल के किसान इस बात को लेकर परेशान थे कि वे अपनी मेहनत की फसल को राज्य से बाहर की बड़ी मंडियों में नहीं बेच पा रहे थे.

जिससे उन्हें सही दाम मिलने में काफी दिक्कत आ रही थी. लेकिन अब नई सरकार ने इस पुरानी और बड़ी समस्या को हमेशा के लिए खत्म करते हुए एक बड़ा तोहफा दे दिया है. सरकार के इस नए आदेश के बाद अब बंगाल के किसान बिना किसी सरकारी रोक-टोक और पाबंदी के अपनी फसलों को देश के किसी भी राज्य की मंडी में ले जाकर बहुत ही ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं.

आलू और अन्य जरूरी कृषि उत्पादों से हटा बैन

पश्चिम बंगाल सरकार के इस बड़े फैसले के तहत सरकार ने सबसे बड़ी राहत आलू उत्पादक किसानों को दी है. पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर आलू की खेती की जाती है लेकिन दूसरे राज्यों में इसकी सप्लाई पर लगी पाबंदी के कारण किसानों को कई बार अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता था. अब आलू के साथ-साथ अन्य कई जरूरी कृषि उत्पादों की अंतरराज्यीय आपूर्ति यानी दूसरे राज्यों में भेजने पर लगा प्रतिबंध पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है.

इसके अलावा अब बॉर्डर पर होने वाली बेवजह की चेकिंग और ट्रकों को रोकने का झंझट भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. अब हमारे किसान भाई अपनी पसंद की किसी भी बड़ी मंडी के व्यापारियों से सीधे संपर्क करके अपनी फसल की मनचाही कीमत पर डील पक्की कर सकते हैं और बिना किसी डर के माल को बाहर भेज सकते हैं.

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अब किसानों को मिलेगा फसल का सही दाम

विशेषज्ञों और कृषि जानकारों का मानना है कि इस प्रतिबंध के हटने से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक उछाल देखने को मिलेगा. जब बाजार पूरी तरह से ओपन यानी खुला हो जाता है तो व्यापारियों के बीच भी अच्छी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है. सीधा और असली फायदा हमारे छोटे-बड़े किसान भाइयों की जेब को मिलता है. अब किसानों को स्थानीय स्तर पर किसी बिचौलिए या दलाल के दबाव में आकर कौड़ियों के भाव अपनी फसल बेचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

वे देश की किसी भी बड़ी और वीआईपी मंडी के भाव अपने मोबाइल पर ऑनलाइन देख सकते हैं और जहां सबसे ज्यादा मुनाफा दिखे वहां अपना माल सीधे ट्रक में लोड करके भेज सकते हैं. सरकार का यह कदम किसानों को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.

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