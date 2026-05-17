हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वWHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी

WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी

Ebola Virus: WHO ने कांगो और युगांडा में फैल रहे बुंडीबुग्यो स्ट्रेन वाले ईबोला वायरस को अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 17 May 2026 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

Ebola Virus: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) और युगांडा में तेजी से फैल रहे ईबोला वायरस को अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर दिया है. यह संक्रमण बुंडीबुग्यो वायरस के कारण फैल रहा है, जो ईबोला वायरस का एक खतरनाक स्ट्रेन माना जाता है. 

यह स्ट्रेन पहले फैल चुके ज़ैरे स्ट्रेन से अलग है. बुंडीबुग्यो स्ट्रेन पहली बार साल 2007-2008 में युगांडा के बुंडीबुग्यो जिले में सामने आया था. उस समय इस वायरस ने 116 से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया था और करीब 34 से 40 प्रतिशत मरीजों की मौत हुई थी. अब डीआरसी के इटुरी प्रांत में 17वीं बार ईबोला का प्रकोप सामने आया है, लेकिन इस बार वायरस का प्रकार अलग होने से चिंता और बढ़ गई है. सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस स्ट्रेन के लिए अभी तक कोई विशेष वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है.

ईबोला के अलग-अलग स्ट्रेन, लेकिन खतरा बरकरार

विशेषज्ञों के मुताबिक ईबोला वायरस के कई प्रकार होते हैं, लेकिन इंसानों में बड़े स्तर पर संक्रमण मुख्य रूप से ज़ैरे, सूडान और बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से फैलता है. ज़ैरे स्ट्रेन सबसे ज्यादा घातक माना जाता है, जिसमें मृत्यु दर 60 से 90 प्रतिशत तक हो सकती है. वहीं बुंडीबुग्यो स्ट्रेन अपेक्षाकृत कम घातक माना जाता है, लेकिन इसमें भी 32 से 40 प्रतिशत तक मौतें दर्ज की गई हैं. कुछ मामलों में यह आंकड़ा 50 प्रतिशत तक पहुंचा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मरीज की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति, इलाज की उपलब्धता और संक्रमण की गंभीरता के आधार पर मृत्यु दर बदल सकती है.

 

जंगलों से फैलता है वायरस

रिपोर्ट के अनुसार डीआरसी के घने उष्णकटिबंधीय जंगलों में यह वायरस प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि चमगादड़ जैसे जंगली जानवर इस वायरस के मुख्य स्रोत हो सकते हैं. यह वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है और समय पर इलाज नहीं मिलने पर कई लोगों की जान ले सकता है.

शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे

ईबोला के सभी स्ट्रेन के लक्षण लगभग समान होते हैं. शुरुआत में मरीज को तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द, कमजोरी और थकान महसूस होती है. कुछ दिनों बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द और गले में खराश जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. बीमारी बढ़ने पर आंखों, मसूड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों से खून बहने लगता है. कई मामलों में शरीर पर चोट जैसे निशान पड़ जाते हैं और मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. गंभीर स्थिति में अंग काम करना बंद कर सकते हैं. संक्रमण के लक्षण 2 से 21 दिनों के भीतर सामने आ सकते हैं.

ये भी पढ़ें: ट्रंप ने ले लिया ऐसा फैसला कि मोहम्मद यूनुस की उड़ी नींद, बांग्लादेश में संकट में हजारों लोग

कैसे फैलता है ईबोला वायरस

ईबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों जैसे खून, उल्टी, दस्त और लार के सीधे संपर्क से फैलता है. मृत व्यक्ति के शव को छूने या अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों के दौरान भी संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा रहता है. हालांकि यह वायरस हवा, पानी या कीड़ों के जरिए नहीं फैलता.

इलाज नहीं, सिर्फ देखभाल ही सहारा

बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के लिए फिलहाल कोई खास एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. इलाज मुख्य रूप से मरीज की देखभाल पर आधारित है. डॉक्टर मरीज के शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करते हैं. बुखार और दर्द की दवाएं दी जाती हैं. जरूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीजन सपोर्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मरीज को शुरुआती चरण में अस्पताल में अलग रखकर इलाज शुरू कर दिया जाए तो उसके बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

WHO ने बढ़ाई निगरानी

WHO और स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियां संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान करने, मरीजों को आइसोलेट करने और सुरक्षित अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने पर जोर दे रही हैं. संगठन ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक लगाने के बजाय स्क्रीनिंग, सीमा निगरानी और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है. संक्रमित क्षेत्रों से आने वाले लोगों की 21 दिनों तक निगरानी करने की सलाह दी गई है.

सीमा क्षेत्रों में बढ़ी चिंता

विशेषज्ञों का कहना है कि डीआरसी और युगांडा की सीमा वाले इलाकों में सुरक्षा चुनौतियां मौजूद हैं, जिससे जांच और नियंत्रण अभियान प्रभावित हो सकते हैं. किंशासा और कंपाला जैसे बड़े शहरों में भी कुछ मामले सामने आने से चिंता बढ़ गई है. WHO ने सभी पड़ोसी देशों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. हालांकि फिलहाल इसे वैश्विक महामारी नहीं माना गया है, लेकिन स्वास्थ्य एजेंसियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

Published at : 17 May 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Ebola Virus WHO Alert
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
विश्व
30 साल जापान में मेहनत कर खड़ा किया कारोबार, अब मिला भारत वापसी का आदेश, फूट-फूटकर रोए कारोबारी मनीष कुमार
30 साल जापान में मेहनत कर खड़ा किया कारोबार, अब मिला भारत वापसी का आदेश, जानें पूरा मामला
विश्व
ब्रिटेन की लेबर पार्टी में बढ़ा विवाद, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर देंगे इस्तीफा? खुद जारी किया बयान
ब्रिटेन की लेबर पार्टी में बढ़ा विवाद, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर देंगे इस्तीफा? खुद जारी किया बयान
विश्व
'भूगोल का हिस्सा रहना चाहता है या इतिहास में दफन...', भारतीय आर्मी चीफ के बयान से डरा पाकिस्तान, जानें क्या कहा?
'भूगोल का हिस्सा रहना चाहता है या इतिहास में...', आर्मी चीफ के बयान से डरा PAK, क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News : 'Welcome To The Jungle' से डर गए 'Dhamaal 4' के मेकर्स? |
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें| PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
Lawyers Chamber Demolition: भारी विरोध के बीच 'बुलडोजर एक्शन'! चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात | Lucknow
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
US Iran War: Donald Trump ने ईरान को दे दी सबसे बड़ी चेतावनी! | China | xi jinping | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर में नहाने के दौरान 6 युवक नदी में डूबे, 4 लोगों की मौत, 2 को किया गया रेस्क्यू
फतेहपुर में नहाने के दौरान 6 युवक नदी में डूबे, 4 लोगों की मौत, 2 को किया गया रेस्क्यू
बॉलीवुड
5 मिनट 8 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे 28 साल पहले जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, फिर यूं बना आइकॉनिक
5 मिनट 8 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे 28 साल पहले जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, फिर यूं बना आइकॉनिक
आईपीएल 2026
PBKS Playoffs Scenario: आज RCB से हारते ही पंजाब किंग्स प्लेऑफ से हो जाएगी बाहर? जानें PBKS का समीकरण
आज RCB से हारते ही पंजाब किंग्स प्लेऑफ से हो जाएगी बाहर? जानें PBKS का समीकरण
विश्व
ब्रिटेन की लेबर पार्टी में बढ़ा विवाद, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर देंगे इस्तीफा? खुद जारी किया बयान
ब्रिटेन की लेबर पार्टी में बढ़ा विवाद, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर देंगे इस्तीफा? खुद जारी किया बयान
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
इंडिया
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
भारतीय शादी देख बेकाबू हुआ विदेशी शख्स, डीजे फ्लोर पर पंजाबी बीट सुन लगाए ठुमके, दीवानगी का वीडियो वायरल
भारतीय शादी देख बेकाबू हुआ विदेशी शख्स, डीजे फ्लोर पर पंजाबी बीट सुन लगाए ठुमके, दीवानगी का वीडियो वायरल
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget