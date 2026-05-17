मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक कल, नए मंत्रियों को मिल सकते हैं विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सोमवार (18 मई) को योगी कैबिनेट की बैठक होगी. सीएम आवास पर मंत्री परिषद की यह मीटिंग सुबह 9:45 से 10: 45 बजे तक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे.

वहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक से पहले नए मंत्रियों को विभाग मिल सकते हैं. सूत्रों का दावा है कि आज शाम तक नए मंत्रियों को विभाग मिल सकते हैं. विभाग बंटवारे के बाद ही तैयारी से नए मंत्री जा सकेंगे. बताया गया है कि यूपी मंत्री परिषद की बैठक कल सुबह 9:45 बजे सीएम आवास पर आयोजित होगी.

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इन 6 मंत्रियों को मिली योगी कैबिनेट में जगह

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार रविवार 10 मई को हो गया है. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है. योगी कैबिनेट में जिन 6 मंत्रियों को जगह मिली है उनमें भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडेय, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजूपत, कृष्णा पासवान और हंसराज विश्वकर्मा का नाम शामिल है. इन मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है. वहीं, इस विस्तार में दो अन्य मंत्रियों सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल का प्रमोशन भी किया गया है.

क्या है विस्तार के मायने?

वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है. विधानसभा चुनाव 2027 से पहले होने वाले इस विस्तार को बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. पार्टी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ संगठन और सहयोगी नेताओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही है.

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